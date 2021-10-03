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Политолог о возвращении Саакашвили в Грузию: "Он в списке неприкасаемых"

03 октября 2021, 07:15  •  379 • Политика
Политолог Сергей Марков прокомментировал возвращение экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Грузию. "Он в специальном списке неприкасаемых", - считает эксперт.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили якобы вернулся в родную страну для организации госпереворота. Об этом изданию "ПолитЭксперт" заявил политолог Сергей Михеев.
В начале октября стало известно, что в Тбилиси был задержан Михаил Саакашвили. Согласно решению суда, политика заочно приговорили к девяти годам лишения свободы.
Как считает Михеев, Саакашвили надеется восстановить собственную власть, заняв пост президента. Не исключено, что события в Грузии могут быть организованы по приказу США. Так, западные СМИ оказывают политику информационную поддержку.
"Саакашвили всегда был на связи с Западом, наверное, и сейчас состоит", - отметил эксперт.
Как добавил сенатор Алексей Пушков, Михаил Саакашвили всегда был больше авантюристом, чем политиком. Предположительно, экс-президент намерен дестабилизировать обстановку в стране, подняв "народную волну".
"Попытка политически взорвать Грузию", - приводит слова парламентария РИА ФАН.
По мнению Пушкова, Саакашвили рассчитывает, что грузины вынесут его на руках из тюрьмы, после чего произойдёт "новая коронация". Впрочем, надежды могут не оправдаться, однако политик всё равно может влиять на ситуацию, сидя за решёткой.
Директор Института политических исследований Сергей Марков считает, что Михаил Саакашвили прекрасно осознавал риски. Однако экс-президент уверен, что никто не даст посадить его на 10 лет в тюрьму.
Катализатором могут стать муниципальные выборы. Если правящая партия "Грузинская мечта" наберёт менее 43% голосов, будут назначены досрочные парламентские выборы. И Саакашвили решил лично активизировать своих сторонников, увеличив явку и деморализовав противников.
"Он в специальном списке неприкасаемых, где находятся самые проамериканские и антироссийски настроенные люди. Поэтому посадить Саакашвили лет на 10 никто не позволит - и он прекрасно это знает", - добавил эксперт в интервью телеканалу "360".

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