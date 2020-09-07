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Политолог о связи дела Навального и "Севпотока-2": впутались в историю

07 сентября 2020, 20:05  •  42 • Аналитика
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал подозрительным совпадение трагических событий вокруг Алексея Навального и финальной стадии строительства проекта "Северный поток-2".
"Подозрительное совпадение дела Навального и финальной стадии строительства "Северного потока-2", закрытия которого отчаянно желают некоторые страны. Я не люблю теории заговора, но очевидно, что трагические события с Навальным произошли очень вовремя и на руку противникам "Северного потока-2", – написал Ульянов в Twitter.
В эфире радио Sputnik свой взгляд на ситуацию высказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
"Следует учитывать, что врачи (берлинской) клиники Charite (где лежит Навальный), а также бундесвер, который, судя по всему, контролирует ситуацию с Навальным по поручению американских партнеров, начинают мелко манипулировать ситуацией. То есть Навального вывели из комы достаточно давно, но информация об этом поступила только сейчас. Соответственно, за выходные были сделаны многие очень интересные заявления, которые иначе как давлением на Россию назвать нельзя", – сказал Алексей Мухин.
Главный репутационный удар, по его мнению, приходится на канцлера Германии.
"Мне кажется, что Ангела Меркель впуталась в очень сомнительную репутационную историю с Навальным. И вполне вероятно, что результатом будет очень некрасивый ее уход с поста канцлера, если она не выполнит навязываемые ей условия, которые американцы хотят продавить, пока она занимает этот пост. Речь идет о приостановке или окончательном срыве "Северного потока-2" – очень выгодного Европе и Германии в частности. То беспрецедентное шулерское давление, которое оказывают Штаты сейчас на своих германских партнеров, вызывает сожаление. Вызывает сожаление, что уважаемые европейские политики вынуждены вертеться, как ужи на сковородке, меняя свое мнение в течение нескольких дней на противоположное. Вот как быть с этим? Некрасиво, стыдно. Для европейских политиков – это очень серьезный репутационный ущерб", – считает Алексей Мухин.
Проект "Северный поток–2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. В декабре Вашингтон ввел санкции против "Северного потока–2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Сейчас в США обсуждают расширение ограничительных мер против проекта.
При этом ситуация вокруг достройки газопровода осложняется инцидентом с блогером Алексеем Навальным, который побудил волну призывов к блокировке проекта его постоянной сторонницей - Германией.
Некоторые СМИ в понедельник сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель не исключает введения санкций в отношении "Северного потока–2" из-за ситуации с Навальным.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник заявил, что в Кремле не видят рисков этого, а на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений.
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