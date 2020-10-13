Политолог о словах Зеленского про Донбасс и отставку: "Это крик отчаяния"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если не сможет закончить войну в Донбассе, значит, нужно, чтобы пришёл другой человек. Российский политолог Ростислав Ищенко считает слова украинского лидера "криком отчаяния".

Эксперт уверен, что Зеленский реально готов уйти с поста главы государства. По мнению Ищенко, нынешнему президенту Украины не так комфортно на этой должности, как казалось изначально. Неприятностей много, а бонусов практически никаких.

Однако уйти с поста президента страны - это не такая уж простая процедура. У Зеленского банально нет уважительной причины для ухода в отставку. Он не болен и полностью дееспособен. Единственный вариант - уйти "по собственному желанию", но это означает потерю лица.

По словам эксперта, в настоящий момент президент Украины зажат со всех сторон различными политическими силами. К тому же ему ещё всё время грозят государственным переворотом. Поэтому он уже сам готов поскорее покинуть свой пост.

"Это уже не популистское заявление, а крик отчаяния", - подчеркнул Ростислав Ищенко в беседе Nation News.

Единственной проблемой в плане Зеленского является вопрос о том, кто и как будет определять эту точку - окончание войны в Донбассе. Теоретически сейчас можно заявить, что в Донбассе войны нет - есть "вялотекущий конфликт". То есть нет конкретных критериев, когда Зеленскому уходить в отставку.