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Политолог о словах Зеленского про Донбасс и отставку: "Это крик отчаяния"

13 октября 2020, 14:05  •  30 • Политика
Зеленский заявил о готовности уйти с поста президента, если не закончит войну в Донбассе. "Это уже не популистское заявление, а крик отчаяния", - уверен политолог Ростислав Ищенко.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если не сможет закончить войну в Донбассе, значит, нужно, чтобы пришёл другой человек. Российский политолог Ростислав Ищенко считает слова украинского лидера "криком отчаяния".
Эксперт уверен, что Зеленский реально готов уйти с поста главы государства. По мнению Ищенко, нынешнему президенту Украины не так комфортно на этой должности, как казалось изначально. Неприятностей много, а бонусов практически никаких.
Однако уйти с поста президента страны - это не такая уж простая процедура. У Зеленского банально нет уважительной причины для ухода в отставку. Он не болен и полностью дееспособен. Единственный вариант - уйти "по собственному желанию", но это означает потерю лица.
По словам эксперта, в настоящий момент президент Украины зажат со всех сторон различными политическими силами. К тому же ему ещё всё время грозят государственным переворотом. Поэтому он уже сам готов поскорее покинуть свой пост.
"Это уже не популистское заявление, а крик отчаяния", - подчеркнул Ростислав Ищенко в беседе Nation News.
Единственной проблемой в плане Зеленского является вопрос о том, кто и как будет определять эту точку - окончание войны в Донбассе. Теоретически сейчас можно заявить, что в Донбассе войны нет - есть "вялотекущий конфликт". То есть нет конкретных критериев, когда Зеленскому уходить в отставку.

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