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Политолог о шансах Трампа на возвращение: Американцы не в восторге от Байдена
27 сентября 2021, 05:05 • 79 • Политика
Политолог Сергей Наумов считает реальными шансы Дональда Трампа на возвращение в Белый Дам. Дело в том, что американцы не в восторге от нынешнего президента США Джо Байдена.
У экс-президента США Дональда Трампа есть еще шанс вернуться в Белый Дом в 2024 году. Об этом РИА ФАН заявил политолог Сергей Наумов.
Действующему главе государства Джо Байдену и его демократам не удается пока реализовать предвыборные обещания. А поражение в Афганистане нанесло мощный удар по американской внешней политике.
В Европе тоже растет напряжение, ибо ради борьбы с Китаем Вашингтон лишил Францию крупного контракта на строительство подлодок для Австралии. Вопросы возникают к физическому и умственному состоянию самого Бадйена, который постоянно совершает ошибки и оговорки в публичных выступлениях.
Президент является лицом страны, поэтому подобные кризисы вряд ли приводят в восторг американцев.
"К 2024 году политические взгляды многих американцев могут измениться. При этом надо понимать, что против Трампа будет развернута мощнейшая информационная кампания", - прогнозирует Наумов.
Как передает телеканал "360", сам Дональд Трамп считает, что от участия в следующих президентских выборах в США его сможет удержать только болезнь.
"Думаю, плохой звонок от доктора или что-то в этом духе", - пояснил политик и бизнесмен.
Трамп считался самым возрастным главой США в истории, однако в 2020 году победу одержал 78-летний Байден, к здоровью которого возникает все больше вопросов.
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