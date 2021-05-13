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Политолог о "великой войне" за Иерусалим: "Солома горит жарко, но недолго"
13 мая 2021, 01:55 • 63 • Политика
Политолог Дмитрий Журавлёв не верит в начало "великой войны" между евреями и арабами за Иерусалим, хотя урегулировать конфликт сейчас невозможно. "Солома горит жарко, но недолго", - считает он.
Новый виток конфликта между Израилем и Палестиной не спровоцирует великую войну на уничтожение евреев и мусульман на Земле. Об этом сайту 360tv.ru заявил эксперт Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.
Маловероятно, что сейчас удастся решить израильско-палестинскую проблему, ибо речь идёт о "старой ране", из которой течёт кровь. Зато можно отложить решение проблемы на неопределённый срок.
Журавлев не верит в то, что Израилю придётся вновь противостоять единому фронту из мусульманских государств, но рядовые мусульмане будут критиковать и даже противостоять действиям Тель-Авива.
"Это как солома - горит жарко, но недолго. Активная фаза вряд ли продлится долго. Потом стороны продолжат ненавидеть друг друга тихо", - пояснил он.
Окончательное решение вопроса возможно только в случае создания Палестинского государства. Израиль на это пойти не готов, так как от него мало что останется при таком сценарии. Не примет этот вариант и израильское общество.
Как рассказал журналист Сергей Гранкин, до ракетного обстрела Иерусалима со стороны палестинцев премьера Израиля Биньямина Нетаньяху критиковали за нерешительность и готовность идти на уступки на переговорах. А после эскалации оппоненты винят политика в том, что он затеял войну.
"Израиль шёл на всевозможные уступки, пока не был нанесён первый удар", - заявил эксперт РИА ФАН.
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