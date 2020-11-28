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Политолог о "расколотых" США: Байден не сможет бороться с Россией и Китаем сразу

28 ноября 2020, 17:40  •  56 • Политика
Как считает политолог Геворг Мирзаян, во главе "расколотых" США Джо Байден не сможет бороться с Россией и Китаем сразу.
На посту президента США Джо Байдену придётся выбирать: идти против России или Китая. Об этом в колонке для газеты "Вечерняя Москва" пишет политолог Геворг Мирзаян.
По словам эксперта, Дональд Трамп не особо проявлял активность на постсоветском пространстве, несмотря на ряд конфликтов вокруг "Северного потока - 2", высылку дипломатов и так далее. При этом он не ставил палки в колёса России в Сирии, а также не пытался дестабилизировать обстановку внутри страны.
Байден и его команда же займут более жёсткую позицию. Они верят, что положение президента России Владимира Путина определяют его внешнеполитические успехи, которые необходимо нивелировать, спровоцировав беспорядки в преддверии выборов в Госдуму в 2021 году и выборов президента в 2024 году.
Проблема заключается в том, что Вашингтон больше не обладает теми колоссальными ресурсами, что у него были ещё 20 лет назад. Кроме того, Байдену придётся бороться и с Китаем, однако мешать двум государствам сразу американцы не смогут, ибо в этом случае Москва и Пекин начнут взаимодействовать ещё более тесно. Поэтому Белому дому придётся выбирать.
"Сейчас они похожи не на богатейшую сверхдержаву с непревзойдёнными военными возможностями, а на изолированную агрессивную страну, к тому же ещё расколотую изнутри", - отметил эксперт.
Как ранее заявил телеканалу "360" политолог Павел Шариков, действующему презенту США Дональду Трампу вскоре придётся признать своё поражение. Однако образ поверженного из-за подтасовок на выборах главы государства ещё поможет ему в будущем.
"Имидж несправедливо поверженного президента необходим ему для дальнейших политических проектов или карьеры. Или даже для его бизнес-карьеры. Потому что она тоже всегда была публичная", - пояснил он.

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