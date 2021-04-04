Политолог о "братоубийственной войне" Байдена: США попытаются сорвать выборы в Госдуму

Политолог Сергей Марков считает, что за развязыванием "братоубийственной войны" в Донбассе стоит президент США Джо Байден. Не исключено, что конфликт нужен для того, чтобы попытаться сорвать выборы в Госдуму России.

Американцы могут воспользоваться конфликтом в Донбассе, чтобы объявить нелегитимными выборы в Государственную думу. Такой прогноз для издания "ПолитЭксперт" сделал политолог Сергей Марков.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил на встрече с министром обороны Украины Андреем Тараном, что Вашингтон защитит Киев от "российской агрессии". Как пояснил Марков, теперь очевидно, что за эскалацией конфликта в Донбассе стоит американская "партия войны", а президент Украины Владимир Зеленский является лишь исполнителем чужой воли.

"Задумана братоубийственная война. И люди, которые её задумали, без сомнения, являются военными преступниками", - считает Марков.

Он напомнил, что осенью 2021 года в России пройдут парламентские выборы. Развязав войну, американцы попытаются объявить голосование нелегитимным.

Как добавил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов, политика в отношении Украины у президента США Джо Байдена куда более предсказуемая, чем у его предшественника Дональда Трампа. Вопрос заключается в том, какую именно поддержку Вашингтон окажет Киеву.

"США поддержат Украину в случае войны - не напрямую, но деньгами, оружием, продовольствием, боеприпасами, наконец, резким ужесточением санкционного и информационного давления на Москву", - прогнозирует Родионов в интервью, данном РИА ФАН.

Окружению Владимира Зеленского это придаёт смелости, в результате чего возрастает интенсивность обстрела Донецкой и Луганской народных республик. Однако украинцам не стоит заблуждаться: американцы не введут войска на Украину.

Война нужна Байдену, поскольку обычными методами Москву сломить не получается. Поэтому ему нужен перманентный хаос у границ и внутри России, а Украина станет "сакральной жертвой".

А военный эксперт Василий Дандыкин добавил, что на все провокации украинцев Москва будет реагировать корректно, но жёстко. При этом Киеву не стоит доверять всем обещаниями США и НАТО.

"Для них главное - сделать пакость России чужими руками. А Киеву надо отрабатывать потраченные янками доллар", - цитирует его слова polit.info.