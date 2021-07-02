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Политолог о провокациях НАТО в Чёрном море: "Это только начало"

02 июля 2021, 07:25  •  185 • Политика
Политолог Наталия Елисеева уверена, что провокации НАТО в Чёрном море, направленные против России, не прекратятся. "Это только начало", - указала она.
НАТО продолжить провоцировать Россию в Чёрном море. Таким прогнозом с телеканалом "360" поделилась политолог Наталия Елисеева.
Ранее стало известно, что в акваторию вошёл итальянский фрегат Virginio Fasan. За его передвижениями следит Черноморский флот.
Как пояснила эксперт, НАТО не откажется от провокаций, поэтому Москва должна быть готова ответить, продемонстрировав свою готовность защитить территорию России.
"Это только начало... Россия всегда вела себя сдержанно и на подобные провокации не поддавалась", - указала она.
В конце июня британский эсминец Defender нарушил госграницу России в районе мыса Фиолент. Черноморский флот и погранслужба ФСБ предупредили британцев о применении оружия, но реакции со стороны Defender не последовало.
В результате самолёт Су-24М сбросил четыре авиационные бомбы по курсу эсминца, а наш сторожевой корабль открыл предупредительный огонь. Только после этого Defender покинул территориальные воды России.
Как ранее заявил РИА ФАН капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, после воссоединения России и Крыма Черноморский флот окреп и "нарастил мускулы".
Британцы утверждали, что они не слышали предупредительных выстрелов со стороны кораблей России в Чёрном море, но в Средиземном такой фокус точно не пройдёт. Акватория входит в сферу интересов Москвы, там проводятся учения.
"Флот находится в постоянной боеготовности, поскольку он принимает участие в антитеррористической операции. Сейчас англичане всё это увидят и уйдут показывать свою силу китайцам", - считает военный эксперт.

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