Политолог Владимир Рогов рассказал о проблемах президента Украины Владимира Зеленского. "Кто не мёрзнет, тот москаль", - иронично поведал он.

Президент Украины является лидером антирейтинга, причём он достиг данного положения быстрее, чем соперники и предшественники, включая экс-главу страны Петра Порошенко и экс-премьера Юлию Тимошенко. Об этом телеканалу "360" заявил политолог Владимир Рогов.

Одной из серьёзных проблем стала организация отопительного сезона. Из-за роста цен на газ и остановки поставок угля из России украинцам пришлось вспомнить фразу, которую они переиначили под актуальные условия: "Кто не мёрзнет, тот москаль".

В Киеве утверждают, что ситуация под контролем. Однако топлива в хранилищах осталось на несколько дней, а меморандумы "Укрэнерго" или "Нафтогаза" ничего не значат в условиях аномального роста цен.

"Такой сложной ситуации на энергетическом рынке не было никогда", - добавил эксперт.

Поведение Зеленского при этом вызывает много вопросов. Однако президент понимает, что ему придётся "давить" недовольных людей.

Для этого команда политика заменяет силовиков лояльными, превращая их в непрофессиональных карателей.