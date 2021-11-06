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Политолог о проблемах Зеленского: "Кто не мёрзнет, тот москаль"

06 ноября 2021, 06:15  •  241 • Политика
Политолог Владимир Рогов рассказал о проблемах президента Украины Владимира Зеленского. "Кто не мёрзнет, тот москаль", - иронично поведал он.
Президент Украины является лидером антирейтинга, причём он достиг данного положения быстрее, чем соперники и предшественники, включая экс-главу страны Петра Порошенко и экс-премьера Юлию Тимошенко. Об этом телеканалу "360" заявил политолог Владимир Рогов.
Одной из серьёзных проблем стала организация отопительного сезона. Из-за роста цен на газ и остановки поставок угля из России украинцам пришлось вспомнить фразу, которую они переиначили под актуальные условия: "Кто не мёрзнет, тот москаль".
В Киеве утверждают, что ситуация под контролем. Однако топлива в хранилищах осталось на несколько дней, а меморандумы "Укрэнерго" или "Нафтогаза" ничего не значат в условиях аномального роста цен.
"Такой сложной ситуации на энергетическом рынке не было никогда", - добавил эксперт.
Поведение Зеленского при этом вызывает много вопросов. Однако президент понимает, что ему придётся "давить" недовольных людей.
Для этого команда политика заменяет силовиков лояльными, превращая их в непрофессиональных карателей.

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