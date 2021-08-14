Политолог о переговорах Путина и Меркель: "Москва поднимает ставки"

Политолог Василий Стоякин прокомментировал подготовку к переговорам президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. "Москва поднимает ставки", - пояснил он, указав на диалог по "Северному потоку - 2".

В конце августа канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена посетить Россию и Украину. Основной темой переговоров может стать запуск газопровода "Северный поток - 2", заявил в интервью телеканалу "360" политолог Василий Стоякин.

Главным вопросом остаётся будущее газового транзита через территорию Украины. Стоякин считает, что в этом заинтересованы все стороны.

ГТС Украины является удобным маршрутом для поставок голубого топлива на юг Европы. Что касается России, то даже после запуска "Северного потока - 2" сохранится дефицит транзитных мощностей, который необходимо компенсировать.

Основная борьба ведётся вокруг условий, на которых будет осуществляться транзит через Украину. Так, "Газпром" отказался от заключения долгосрочных соглашений.

"Москва поднимает ставки со своей стороны. Подъём этих ставок учитывается в Берлине, возможно, и в Киеве", - пояснил эксперт.

Как отметил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов, стратегия энергобезопасности Украины заключается в попрошайничестве и шантаже.

Именно поэтому Россия начала тратить деньги на "Северные потоки" - чтобы исключить из цепочки поставок Киев и его "газовые войны".

"Проблема в том, что Европа не желает исключать это звено, воспринимая его как рычаг давления на Москву, даже притом что это создаёт неудобства ей самой", - цитирует его слова РИА ФАН.

Как заявил немецкий политолог Александр Рар, публично канцлер ФРГ Ангела Меркель не станет критиковать президента Украины Владимира Зеленского. А вот за закрытыми дверями всё может измениться.

Киев постоянно критикует Берлин за то, что тот якобы недостаточно сильно давит на Москву. При этом Зеленский упорно отказывается выполнять украинские обязательства по Минским соглашениям. Более того, недавно он посоветовал "убираться" в Россию жителям Донбасса, которым не близка украинская культура.

"Зеленский такими высказываниями потерял восточную часть населения страны. Ведь как раз русскоязычной части населения он, перед тем как стать президентом, пообещал поддержку", - цитирует слова Рара polit.info.