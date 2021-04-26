Политолог о переговорах по Донбассу: "Для Зеленского важно прокукарекать"

Политолог Игорь Шишкин прокомментировал попытку организовать переговоры между президентами России и Украины по Донбассу. "Для Зеленского было важно прокукарекать", - указал на подоплеку эксперт.

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о его готовности провести переговоры с главой России Владимиром Путиным являются пиар-ходом, рассчитанным исключительно на украинскую аудиторию. Об этом издание "ПолитЭксперт" заявил политолог Игорь Шишкин.

Он пояснил, что для Киева важно оставаться в информационном пространстве. Однако от команды Зеленского ничего не зависят, ибо она состоит из марионеток.

Реакция Кремля, который предложил провести встречу двух президентов в Москве, Шишкин считает очень правильной, ибо Зеленский хотел выставить себя в качестве "миротворца", которому отказал Путин. Но власти России не стали подыгрывать подобному поведению.

"Для Зеленского было важно прокукарекать, а дальше - рассветет, не рассветет - неважно. И всегда чтобы можно было сказать, что "мы же предлагали, а вот Россия отказалась".", - добавил политолог.

Как ранее отметил главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, нельзя верить заявлениям команды президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев якобы не заинтересован в войне в Донбассе.

Если Вооружённые силы Украины начнут зачистку в Донбассе, то ДНР и ЛНР придётся перейти к активным боевым действиям. И только "военный кулак" Москвы способен сделать Киев вновь миролюбивым.

"Украина разделится на две части - восточную и западную", - поделился с Ura.ru прогнозом Коротченко.