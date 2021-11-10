Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Главная зрада": Слова американского генерала о России вызвали негодов...
Кремль поставил точку в вопросе о новой встрече Путина и Байдена
Украина осталась без электроэнергии из Белоруссии: Виновата интеграция с Европой
Таскали за волосы и дали по шее: с Саакашвили не стали церемониться в тюремной б...
Главная / Политика

Политолог о новой встрече Путина и Байдена: "Никто не готов жертвовать принципами"

10 ноября 2021, 18:10  •  96 • Политика
Политолог Наталия Елисеева рассказала о новой встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. По её словам, ждать прорыва не следует: "Никто не готов жертвовать своими принципами".
Так Елисеева прокомментировала слухи о том, что Путин и Байден могут снова провести встречу в начале 2022 года, которые начали активно муссироваться как в русских, так и в зарубежных СМИ.
Она полагает, что если встреча и состоится, то лидеры двух стран будут обсуждать в основном реализацию договорённостей, достигнутых на прошлом двустороннем саммите в Женеве. Чего удалось добиться за это время, а чего - нет.
Впрочем, перезагрузки зашедших в тупик отношений между Россией и США ждать не стоит, считает политолог.
Ожидать какого-то прорыва не стоит. Ни США, ни Россия не готовы поступиться своими принципами, чтобы наладить партнёрство,
- рассказала эксперт телеканалу 360.
По словам Елисеевой, Россия когда-то делала шаги навстречу США в надежде на ответное сближение, однако его не последовало. Второй раз игру в одни ворота Москва не допустит.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





96
Источник
Похожие новости
10 ноября 2021, 01:15
Неудобно о ковиде. Кто создал элитную вакцину и зачем обманывают депутаты
10 ноября 2021, 01:15
Названы две главные ошибки водителей на ночной дороге: Автоэксперт подсказал, как их избежать
10 ноября 2021, 14:40
"Горячий" инсайд из Донбасса подтвердили источники: "Зеленский решится на вторжение"
10 ноября 2021, 07:05
Кличко заявил о главной цели Путина
10 ноября 2021, 10:35
Самолёт ВВС США 5 часов испытывал русских в Чёрном море. Смелости хватило на 35 км
10 ноября 2021, 08:50
Скандал года? Спецслужбы подбросили в Минск второго "убийцу Кеннеди"
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 ноября 2021, 01:15
Неудобно о ковиде. Кто создал элитную вакцину и зачем обманывают депутаты
10 ноября 2021, 01:15
Названы две главные ошибки водителей на ночной дороге: Автоэксперт подсказал, как их ...
10 ноября 2021, 14:40
"Горячий" инсайд из Донбасса подтвердили источники: "Зеленский решится...
10 ноября 2021, 07:05
Кличко заявил о главной цели Путина
10 ноября 2021, 10:35
Самолёт ВВС США 5 часов испытывал русских в Чёрном море. Смелости хватило на 35 км
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 ноября 2021, 21:00
"Приказ "первого лица" по Донбассу в действии? Депутат Госдумы прибыл в Донецк
06 ноября 2021, 09:45
После визита в Москву - срочный звонок Зеленскому: CNN рассекретил планы ЦРУ
06 ноября 2021, 17:20
Ждать 18 часов, чтобы умереть. Скандал со скорой набирает обороты
06 ноября 2021, 19:05
В Госдуме назвали законный способ включить Донбасс в состав России
05 ноября 2021, 18:35
"Необъяснимая смерть" русского дипломата в Германии. Что известно
10 ноября 2021, 01:15
Неудобно о ковиде. Кто создал элитную вакцину и зачем обманывают депутаты
08 ноября 2021, 02:00
В МИД России прокомментировали новый инцидент с беспилотником в Донбассе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.