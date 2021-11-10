Политолог о новой встрече Путина и Байдена: "Никто не готов жертвовать принципами"

Политолог Наталия Елисеева рассказала о новой встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. По её словам, ждать прорыва не следует: "Никто не готов жертвовать своими принципами".

Так Елисеева прокомментировала слухи о том, что Путин и Байден могут снова провести встречу в начале 2022 года, которые начали активно муссироваться как в русских, так и в зарубежных СМИ.

Она полагает, что если встреча и состоится, то лидеры двух стран будут обсуждать в основном реализацию договорённостей, достигнутых на прошлом двустороннем саммите в Женеве. Чего удалось добиться за это время, а чего - нет.

Впрочем, перезагрузки зашедших в тупик отношений между Россией и США ждать не стоит, считает политолог.

Ожидать какого-то прорыва не стоит. Ни США, ни Россия не готовы поступиться своими принципами, чтобы наладить партнёрство,

- рассказала эксперт телеканалу 360.

По словам Елисеевой, Россия когда-то делала шаги навстречу США в надежде на ответное сближение, однако его не последовало. Второй раз игру в одни ворота Москва не допустит.