Политолог Геворг Мирзаян описал новую дипломатию России, которая связана с провокациями Запада. Теперь Москва "бьет кулаком наотмашь" в ответ на пощечину."

Традиционная формула дипломатии дала сбой, а Россия начала ассиметрично реагировать на уколы оппонентов. Новые правила игры колонке для газеты "Взгляд" описал политолог Геворг Мирзаян.

В частности, в ответ на высылку русских дипломатов из США, Чехии и Польши Россия ответила не зеркально, но объявила персонами нон грата гораздо большее число людей. Вашингтон, Прага и Варшава отреагировали, дополнительно выслав еще несколько дипломатов, но Москва вновь дала сдачи.

Россию не устраивает дискредитация статуса дипломата на Западе. Сотрудники дипломатических миссий отвечают за налаживание двусторонних отношений, но теперь их пытаются выставить в глазах общественности в смесь из диверсантов и шпионов. А в случае с Прагой существует желание наказать чехов рублем, лишив туристов.

Нужно понимать, что президент США Джо Байден переходит к тотальному сдерживанию Россию по всем фронтам: провоцирует войну в Донбассе, пытается сорвать достройку газопровода "Северный поток - 2", настроить Европу против Москвы и так далее. И России надоело в ответ "высказывать озабоченность".

"Россия демонстрирует готовность в случае пощечины сразу же бить кулаком наотмашь - причем как в военном плане, так и в дипломатическом. Возможно, эффект такого подхода на "Шерхана" будет не столь значителен, но вот бегающие вокруг него Табаки задумаются", - написал эксперт.

Как ранее заявил сайту 360tv.ru депутат Государственной Думы Дмитрий Новиков, власти России не могут оставить без внимания активизацию войск НАТО вблизи своих границ. Однако перед Москвой сейчас стоит куда более глобальная задача.

НАТО хочет вынудить Россию уйти с мировой арены, что позволит Вашингтону переключить внимание на борьбу с Китаем. И Украина может выступить в качестве плацдарма, хотя никто её в состав альянса не возьмёт.

Дипломатическими и военными путями ситуацию не изменить. Поэтому Москва должна сформировать новую социально-экономическую модель, которая позволит стране развиваться и противостоять любым внешним угрозам.