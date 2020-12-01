|
Политолог о миротворцах в Приднестровье: Санду будет давить на Россию через ОБСЕ
01 декабря 2020, 09:50 • 85 • Политика
Как считает политолог Павел Кандель, президент Молдавии Майя Санду будет давить на Россию через ОБСЕ, требуя вывести русских миротворцев из Приднестровья. Однако идти на уступки Москве нельзя.
Прямой угрозы дестабилизации в Приднестровье нет, однако выводить миротворцев из региона не стоит. Об этом Polit.Info заявил заведующий сектором этнополитических конфликтов в Институте Европы РАН Павел Кандель.
Ранее новый президент Молдавии Майя Санду заявила о том, что Приднестровье якобы более не нуждается в услугах русских миротворцев. Однако Кандель предупреждает, что в случае отказа от миссии молдавские политики попытаются оказать не только экономическое давление на Тирасполь, но и силовое.
"Со стороны Молдавии будут попытки надавить на Россию по линии ОБСЕ. Не столько от самой Санду, сколько от её западных покровителей. Но никаких практических последствий от этого не будет”, - пояснил эксперт, указав на популизм Санду.
Как ранее заявил политолог Георгий Бовт, Майя Санду выступает за объединение Румынии и Молдавии. Вывод же русских миротворцев является частью долгосрочного плана.
Сейчас нет угрозы возобновления конфликта, однако позиция президента вполне может спровоцировать рост националистических настроений, что усугубит ситуацию в зоне замороженного конфликта. Сложность заключается в том, что небольшой миротворческий контингент отрезан от России, а снабжение через Украину затруднено.
"Любые враждебные действия против российских миротворцев будут рассматриваться как нападение на Россию. И в случае чего придётся организовывать "воздушный мост" через "враждебную" Украину. Иначе - никак", - добавил Бовт в колонке для газеты "Вечерняя Москва".
85
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 ноября 2020, 01:55
|
29 ноября 2020, 18:25
|
26 ноября 2020, 00:35
|
27 ноября 2020, 23:20
|
28 ноября 2020, 21:20
|
29 ноября 2020, 12:55
|
30 ноября 2020, 11:50