Политолог о миротворцах в Приднестровье: Санду будет давить на Россию через ОБСЕ

Прямой угрозы дестабилизации в Приднестровье нет, однако выводить миротворцев из региона не стоит. Об этом Polit.Info заявил заведующий сектором этнополитических конфликтов в Институте Европы РАН Павел Кандель.

Ранее новый президент Молдавии Майя Санду заявила о том, что Приднестровье якобы более не нуждается в услугах русских миротворцев. Однако Кандель предупреждает, что в случае отказа от миссии молдавские политики попытаются оказать не только экономическое давление на Тирасполь, но и силовое.

"Со стороны Молдавии будут попытки надавить на Россию по линии ОБСЕ. Не столько от самой Санду, сколько от её западных покровителей. Но никаких практических последствий от этого не будет”, - пояснил эксперт, указав на популизм Санду.

Как ранее заявил политолог Георгий Бовт, Майя Санду выступает за объединение Румынии и Молдавии. Вывод же русских миротворцев является частью долгосрочного плана.

Сейчас нет угрозы возобновления конфликта, однако позиция президента вполне может спровоцировать рост националистических настроений, что усугубит ситуацию в зоне замороженного конфликта. Сложность заключается в том, что небольшой миротворческий контингент отрезан от России, а снабжение через Украину затруднено.

"Любые враждебные действия против российских миротворцев будут рассматриваться как нападение на Россию. И в случае чего придётся организовывать "воздушный мост" через "враждебную" Украину. Иначе - никак", - добавил Бовт в колонке для газеты "Вечерняя Москва".