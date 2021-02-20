Политолог о маневрах США вокруг "Северного потока - 2": "Байден старается быть удобным"

Политолог Павел Фельдман считает, что президент США Джо Байден "старается быть удобным" всей Европе, которая поделена на два лагеря. Именно с этим связаны маневры американцев вокруг газопровода "Северный поток - 2".

Команда нового президента США Джо Байдена не готова ссориться со своими союзниками по НАТО. Об этом заявил политолог Павел Фельдман.

Ранее стало известно, что американцы не будут вводить санкции против немецких компаний, участвующих в проекте "Северный поток - 2". По мнению эксперта, это создает Вашингтону дополнительные проблемы в Европе.

Байдену придется искать равновесие между давлением на России и диалогом с европейскими партнерами. Последние делятся на два лагеря, каждый из которых имеет свои интересы.

В первый входят локомотивы Европы (Франция и ФРГ), а во второй - русофобские страны (Польша, Прибалтика, Украина и так далее).

"Байден старается быть "удобным" для всех, но для второго, по сути, второстепенного направления, вопрос с "Северным потоком - 2" стоит намного острее", - цитирует слова Фельдмана polit.info.

Учитывая это, позднее Вашингтону придется компенсировать второму лагерю послабления, связанные с "Северным потоком - 2".

В начале 2020 года США ввели новые антироссийские санкции, направленные против газопровода "Северный поток - 2". Но данное решение негативно восприняли в Германии.

Как рассказал телеканалу "360" немецкий политик Грегори Энгельс, участники проекта вынуждены искать обходные пути. В экстренном порядке был создан фонд по защите окружающей среды.

Новая структура должна была выступить в роли заказчика и закупщика необходимых средств для достройки газопровода, защитив немецкие компании от американского гнева.

"Это юридические штучки", - заявил Энгельс.

По мнению заместителя главы ИАЦ "Альпари" Натальи Мильчаковой, "Северный поток - 2" мешает планам американцев по захвату европейского рынка газа за счёт дорогостоящего СПГ. Но аномальные холода в Европе напоминают, что поставщики сжиженного голубого топлива не смогут организовать бесперебойные поставки в дома и на предприятия.

Вашингтон пытается заставить Москвы платить за транзит через украинскую ГТС, тем самым финансируя антироссийскую политику Киева. Это лишний раз доказывает, что заявления о "независимости" Украины являются мифом.

"Ментальная адекватность ряда конгрессменов, являющихся авторами санкций против "Северного потока - 2", вызывает вопросы даже у здравомыслящих американцев", - поведала эксперт в интервью РИА ФАН.