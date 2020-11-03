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Политолог о конфликте в Нагорном Карабахе: Армения и Азербайджан поменялись ролями

03 ноября 2020, 11:35  •  170 • Политика
Как заявил политолог Фархад Махмедов, в рамках конфликта в Нагорном Карабахе Армения и Азербайджан поменялись ролями.
В рамках нового конфликта в Нагорном Карабахе Армения и Азербайджан поменялись ролями. Об этом заявил РИА ФАН политолог Фархад Махмедов.
Он утверждает, что Баку хотел урегулировать вопрос мирным путём, не выселяя армян из региона. А после установления контроля над Физули Азербайджан послал сигнал оппонентам, что пора остановиться и сесть за стол переговоров.
Но Махмедов пока не видит предпосылок для перемирия.
"Мы поменялись ролями - если раньше Азербайджан потерял территорию и ждал реванша, то сейчас армяне считают, что они потеряли свою территорию и им нужен реванш. Все это ведёт к эскалации конфликта", - указал он.
В Ереване опасаются, что в случае вывода войск из Нагорного Карабаха азербайджанские военные уничтожат мирное армянское населения. Однако эксперт утверждает, что опасения не имеют основания, ибо в Баку готовы дать международные гарантии.
Как ранее заявил Ura.ru политолог Максим Шевченко, Азербайджан стоит признать победителем в конфликте. Дело в том, что Баку удалось установить контроль над равнинной частью региона, а также отрезать Нагорный Карабах от границы с Ираном.
"Азербайджан безоговорочно выиграл в этой войне", - уверен Шевченко.

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