Политолог и публицист Алексей Мухин рассказал о гипотетическом сценарии, при котором министр обороны России Сергей Шойгу соглашается на допрос в СБУ. Эксперт уверен, что украинские спецслужбы в этом случае "испытают нервный шок".

Так он прокомментировал решение Службы безопасности Украины вызвать на допрос Шойгу. Политолог отметил, что допрос главы Минобороны России доставил бы Киеву массу неприятностей. Во-первых, украинской стороне пришлось бы обеспечивать охрану иностранного чиновника на высшем уровне, что довольно непросто, когда по улицам толпами ходят националисты.

Во-вторых, украинские спецслужбы всё равно не смогут предъявить Шойгу ничего конкретного.

Я думаю, это был бы безусловный и разгромный проигрыш СБУ. Очевидно, что все их обвинения, очень сомнительно оформленные, просто развалятся. Им пришлось бы испытать нервный шок от того, что они могли бы услышать, - рассказал Мухин, выступая в эфиретать нервный шок от того, что они могли бы услышать, - рассказал Мухин, выступая в эфире радио Sputnik.

Эксперт полагает, что вызов Шойгу на допрос - это очередная бравада. СБУ делает расчёт на то, что глава Минобороны России либо проигнорирует вызов, либо ответит отказом. При этом Мухин считает, что подобная провокация в конечном итоге ударит по репутации самой службы, пишет портал "Народные новости".

Напомним, что Украина на протяжении вот уже почти восьми лет пытается выдать внутренний конфликт в Донбассе за "войну с Россией". В Киеве официально называют Москву "агрессором" и заявляют о своей победе, не приводя при этом никаких доказательств. В России же неоднократно заявляли, что страна не имеет никакого отношения к внутриукраинскому кризису, а все утверждения об обратном являются попыткой объяснить проблемы Украины "внешним врагом".