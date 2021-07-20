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Политолог о гипотетическом допросе Шойгу в СБУ: "Испытают нервный шок"
20 июля 2021, 21:55 • 213 • Политика
Политолог и публицист Алексей Мухин рассказал о гипотетическом сценарии, при котором министр обороны России Сергей Шойгу соглашается на допрос в СБУ. Эксперт уверен, что украинские спецслужбы в этом случае "испытают нервный шок".
Так он прокомментировал решение Службы безопасности Украины вызвать на допрос Шойгу. Политолог отметил, что допрос главы Минобороны России доставил бы Киеву массу неприятностей. Во-первых, украинской стороне пришлось бы обеспечивать охрану иностранного чиновника на высшем уровне, что довольно непросто, когда по улицам толпами ходят националисты.
Во-вторых, украинские спецслужбы всё равно не смогут предъявить Шойгу ничего конкретного.
Эксперт полагает, что вызов Шойгу на допрос - это очередная бравада. СБУ делает расчёт на то, что глава Минобороны России либо проигнорирует вызов, либо ответит отказом. При этом Мухин считает, что подобная провокация в конечном итоге ударит по репутации самой службы, пишет портал "Народные новости".
Напомним, что Украина на протяжении вот уже почти восьми лет пытается выдать внутренний конфликт в Донбассе за "войну с Россией". В Киеве официально называют Москву "агрессором" и заявляют о своей победе, не приводя при этом никаких доказательств. В России же неоднократно заявляли, что страна не имеет никакого отношения к внутриукраинскому кризису, а все утверждения об обратном являются попыткой объяснить проблемы Украины "внешним врагом".
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