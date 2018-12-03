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Политолог о G20, превращении Трампа в изгоя и новом мироустройстве

03 декабря 2018, 17:24  •  182 • Политика
Политолог Леонид Крутаков, комментируя Царьграду итоги саммита G20 в Аргентине, констатировал вступление мира в эпоху "качественно иной глобализации". В новом мироустройстве Трамп превратился в изгоя, а многие мировые институты оказались под угрозой. После встречи в Буэнос-Айресе, говорит эксперт, в мире осталось только два лидера - это Россия и Китай.
Главным итогом саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе стала смена главного тренда мировой политики, уверен Леонид Крутаков. Еще вчера диктовавший миру свои условия Дональд Трамп превратился в изгоя и был вынужден выслушивать от своих же союзников, Франции и Великобритании, критику в связи с развязанной торговой и санкционной войной.
По мнению политолога, доцента департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ, мир вступил в эпоху качественно иной глобализации. В разговоре с Царьградом он констатировал, что та глобализация, окторую «продавливали» как проект Соединенные Штаты, лопнула с провалом Транстихоокеанского торгового партнерства и Трансатлантического торгово-инвестиционного партнерства. Крутаков называет новую модель глобализации инклюзивной,
США проиграли глобальную гонку, полагает эксперт, теперь вперед вышли два лидера — в экономической сфере это Китай, а в военно-политическом — Россия. Их восхождение заставляет Вашингтон разрушать все мировые институты — так, например, США фактически разрушают ВТО своими торговыми санкциями и изоляционной политикой против России.
Процессы, происходящие в США, отмечает собеседник Царьграда, являются отражением мирового кризиса социально-экономической модели. «Это международный кризис. Меняется экономическая и социальная модель всего мироустройства. Она, во-первых, возвращается к национальному формату, опять же к такому продолжению Вестфальского мира. А во-вторых, конечно же, она пересматривает многие правила, которые существовали до этого. И это вызов для всей системы», - подчеркивает Крутаков.
Итоговая декларация саммита G20 в этих условиях стала компромиссным документом, полагает политолог, ведь мировые лидеры «фактически ни к чему общему не пришли». «Когда наступает кризис и разброд – каждый преследует свои интересы и старается в будущей формуле безопасности и формуле экономической стабильности выгадать для себя наилучшие условия. Вот, собственно говоря, этим мир сейчас и занимается», - считает он.
Эту точку зрения разделяет и старший научный сотрудник Центра анализа международных процессов МГИМО МИД России эксперт РСМД Максим Сучков. Поводя итоги саммита в Аргентине, он отметил разбалансировку всей мировой системы и то, что в условиях кризиса большие международные площадки оказываются все менее дееспособными.
В этих условиях, полагает эксперт, в мировой политике все большую роль начинают играть двусторонние договоренности. И в Буэнос-Айресе, уверен Сучков, главные итоги саммита заключаются не в итогом коммюнике, а в тех двусторонних встречах, которые успели провести лидеры «Большой двадцатки».
Напомним, президент России Владимир Путин в Буэнос-Айресе провел не менее десяти двусторонних встреч. Его разговор с лидером США Дональдом Трампом прошел «на ногах», и президенты двух стран остались при своих мнениях по самой чувствительной теме беседы — провокации в Керченском проливе.
Встреча лидеров России, Китая и Индии прошла в трехстороннем формате и, по уверениям глав трех государств, была чрезвычайно плодотворной. Канцлер Германии Ангела Меркель разделила с Владимиром Путиным завтрак, чтобы лично услышать его мнение по поводу происходящих на Украине процессов. Еще одну встречу президент России провел с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
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С турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом Владимир Путин говорил не только о Сирии, но и об общих интересах в энергетической сфере. А общение президента России с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом стало мировой сенсацией. Представитель страны, которая еще вчера была главным союзником США в Ближневосточном регионе, горячо поприветствовал российского президента. Главной темой для разговора с глазу на глаз стала нефть.
Кроме того, в Буэнос-Айресе Владимир Путин провел встречи с японским премьером Синдзо Абэ (итогом стало важное достижение в продвижении мирного договора). А под занавес саммита президент России провел переговоры с хозяином мероприятия - президентом Аргентины Маурисио Макри. Их итогом стала целая серия договоренностей по поводу совместных экономических проектов.
Таким образом, у Владимира Путина в Буэнос-Айресе не было ни одной свободной минуты. Даже время, появившееся в графике после срыва переговоров с Трампом, было незамедлительно заполнено, рассказал «Известиям» первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Комментарий Максима Сучкова цитирует РИА Новости.

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