Политолог о борьбе Варшавы с "Северным потоком - 2": Польша боится опять исчезнуть с карты

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий давит на Берлин, призывая последний выйти из проекта "Северный поток - 2", который якобы имеет дестабилизирующий эффект для Европы. Ситуацию в интервью РИА ФАН прокомментировал политолог Андрей Иванов.

Эксперт считает, что польский премьер пытается выдать желаемое за действительно. При этом голос Варшавы при реализации проекта не учитывается. То же самое можно сказать и об определении европейской политики.

Нужно понимать, что ФРГ является самостоятельным игроком, претендующим на роль гегемона в ЕС. И Польша повлиять на судьбу трубопровода не сможет.

"Видимо, сказываются травмы прошлого. Ведь в истории всегда было, что когда Германия и Россия договаривались, то Польша просто исчезала с карты. И вот польские политики живут в каком-то собственном подсознательном страхе", - считает Иванов.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов указал ИА "Экономика Сегодня" на то, что Варшава, Вашингтон и Киев объединяют усилия для борьбы с "Северным потоком - 2". Кроме того, поляки уже пытались помешать строительству и функционированию российских газопроводов, чему противодействовали европейские компании и суды ЕС.

Что касается украинцев, то им участие в меморандуме позволяет рассказывать сказки об американском СПГ, который нет возможности поставлять в необходимых объёмах, но между Украиной и Польшей не проложены газопроводы необходимой мощности. Есть один вариант, который может быть реализован: поступающий в польский терминал американский СПГ будет обмениваться на российский из трубы.