Политолог о борьбе США со ""Спутником V": "Вакцинный национализм"

Политолог Эндрю Корыбко прокомментировал развязанную властями США борьбу со "Спутником V". "Вакцинный национализм", - описал он ситуацию.

Чиновники США признали, что они пытались отговорить страны Северной и Южной Америки от закупок российской вакцины "Спутник V". Ситуацию в интервью телеканалу "360" прокомментировал американский политолог Эндрю Корыбко.

Вашингтон практикует политику "вакцинного национализма", используя экспорт своих лекарственных препаратов в стратегических целях. Это позволяет ему наращивать влияние в ряде стран.

"США очень параноидально относятся к вакцинной дипломатии других стран с исторически американскими союзниками. Например, Бразилией. США опасаются, что у других государств такие же намерения, как у Вашингтона", - пояснил он.

Не исключено, что американские политики могут также попытаться ограничить въезд в США и союзные страны людям, которые привиты "неправильной" вакциной (российской или китайской). Тем самым они подстегнут продажи американских препаратов.

Как заявил в прошлом году директор Института политических исследований Сергей Марков, против российской вакцины от коронавируса "Спутник V" развязана информационная война, которая в нынешнее время не ограничивается исключительно политической сферой. На то есть две причины.

Во-первых, оппоненты Москвы считают, что успех препарата "Спутник V" повышает популярность и авторитет России. Во-вторых, не стоит забывать про ожесточённую конкуренцию в фармацевтической индустрии.

"Крупные фармгиганты, такие как Pfizer и другие, хотели бы, конечно, получить огромные прибыли от своих вакцин. Наличие российской вакцины им сильно мешает. Они хотели бы убрать её с рынка и получать прибыль", - цитирует слова Маркова РИА ФАН.