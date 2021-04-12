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Политолог о борьбе с вакциной "Спутник V": Здоровье людей Евросоюз волнует мало

12 апреля 2021, 03:15  •  49 • Политика
Политолог Павел Данилин прокомментировал борьбу Запада с вакциной "Спутник V". Он считает, что здоровье людей Евросоюз волнует мало.
Евросоюз воспринимает вакцину "Спутник V" в качестве политического оружия, созданного Россией. Об этом ИА "Экономика сегодня" заявил политолог Павел Данилин.
Ранее стало известно, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) может разрешить использование "Спутника V" уже в конце мая 2021 года. При этом еврокомиссар Тьерри Бретон указал на то, что европейцам необходимо расширять производство.
По мнению Данилина, Брюссель может попросить наладить прямые поставки вакцины из России. Однако это нанесёт ущерб интересам граждан, ибо в стране и так задействованы все мощности для выпуска трёх вакцин.
Поэтому здоровье населения России должно быть в приоритете, а не проблемы европейцев.
"Одно дело пройти сертификацию и организовать экспорт за счёт международных производителей в других странах, а другое - направлять поток в 10-15% от всего выпускаемого объёма вакцины в Европу", - считает эксперт.
Он также добавил, что закупки "Спутника V" не вписываются в экономические планы ЕС, ибо он заинтересован в реализации собственных вакцин.
"Само здоровье европейцев в этой связи Евросоюз волнует мало", - добавил он.
Как передаёт сайт 360tv.ru, после старта массовой вакцинации прививку от COVID-19 сделали более 600 тысяч человек в Подмосковье. Как отметила замминистра здравоохранения региона Светлана Лазарева, основной вакциной стал препарат "Спутник V".
При этом вакцинация остаётся бесплатной.
"Вакцинация позволяет защититься от COVID-19 и его тяжёлых последствий", - пояснила она.

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