Политолог: Новый президент Молдавии загонит Россию в "приднестровский капкан"

Новый президент Молдавии Майя Санду может попытаться загнать Россию в "приднестровский капкан". Об этом изданию "Вечерняя Москва" рассказал политолог Геворг Мирзаян.

Он отметил, что завершившийся на прошлой неделе второй тур выборов прошёл без существенных нарушений. Однако победила на них гражданка Румынии, выступающая за демонтаж государственности Молдавии. Речь идёт о дрейфе Кишинёва в сторону Бухареста, а бонусом станет дестабилизация ситуации в Приднестровье, которая может спровоцировать военный конфликт с Москвой.

Перед этим Санду необходимо дождаться процедуры инаугурации, а также установить контроль над парламентом через досрочные выборы, который пока контролируют социалисты действующего президента Игоря Додона.

Как считает Мирзаян, Россию не беспокоит тот факт, что Румыния усиливает контроль над Молдавией. Однако население Молдавии считает себя русскими и находится под защитой миротворцев.

Реализация мирного сценария урегулирования конфликта маловероятна, ибо ценность Молдавии без Приднестровья сокращается.

"Западным творцам Майи Санду такой бесконфликтный сценарий неинтересен. Они хотят столкновения, открытого требования Кишинёва о немедленном выводе российских миротворцев с угрозой силового сценария по возвращению «сепаратистов» - аккурат по карабахскому пути", - считает он.

Сложность заключается в том, что в случае начала боевых действий российская армия будет вынуждена вторгнуться в Румынию или на Украину, дабы попасть на молдавскую территорию. А это уже конфликт с НАТО, в которую входит Бухарест.

Альтернативный вариант с эвакуацией людей обернётся позором.

"Если Москва в своём выборе ошибётся, то рискует получить ещё пару горячих точек. Не в Приднестровье, а куда ближе: в том же Донбассе, например. А всё потому, что Россия не уделяла достаточного внимания Молдавии", - добавил политолог.

А в интервью РИА ФАН экс-глава МИД Приднестровья Валерий Лицкай предупредил, что у Тирасполя есть около года на то, чтобы разобраться с проектом своего госстатуса. Санду требует вывести российских миротворцев из зоны конфликта, а также выступает за развитие отношений с ЕС.

Не исключено, что усилится и антироссийская история. Поэтому эксперт прогнозирует, что уже осенью 2021 года начнётся большое политическое наступление на Приднестровье, которое зажато между Молдавией и Украиной.

"Значит, будет всестороннее блокадное экономическое наступление. Задача - задушить экономически. Это уже понятно, это было и ещё раз будет. Первый сюжет, который предпримет новый президент Молдавии, ясен", - добавил Лицкай.

Как ранее заявил телеканалу "360" молдавский депутат Богдан Цырдя, не исключено, что Майа Санду будет навязывать европейские ценности и попытается предоставить румынскому языку статус государственного. А дальше может начаться сближение с НАТО.

Цырдя добавил, что Санду победила благодаря популистским лозунгам о борьбе с коррупцией.

"Возможны попытки зачистить политическое поле от оппонентов под предлогом борьбы с коррупцией", - пояснил он.