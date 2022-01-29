Политолог: Никому не нужен "экономический коллапс" из-за войны на Украине

Никому не нужен "экономический коллапс" из-за войны на Украине, считает политолог Армен Гаспарян.

Россия на протяжении трёх месяцев заявляет, что не намерена воевать на Украине, однако США продолжают рассказывать сказки о мифической русской угрозе. Об этом телеканалу "360" заявил политолог Армен Гаспарян.

Если бы Москва действительно готовилась к наступлению на Украину, то ведущие телеканалов уже облачились бы в военную форму и подготовили предписания. Дело в том, что СМИ являются стратегически важным ресурсом.

Но подобного не происходит - потому что конфликт банально никому не нужен. США готовятся к выборам в конгресс, причём даже представители Республиканской партии не готовы вставать на защиту Киева.

"Как вы будете объяснять американскому налогоплательщику, условному Дэвиду Винсонту из города Остин, штат Техас, с какого это бодуна бензин взлетел в три раза? Очевидно, что такой конфликт повлечёт за собой экономический коллапс", - подчеркнул Гаспарян.

Вслед за бензином подскочат цены на газ, что ударит по Европе. Впрочем, военные спекуляции Вашингтону всё же выгодны, так как позволяют продвигать на европейском рынке американский СПГ и поставлять американское оружие украинцам, которые будут в итоге платить за всё.

Как ранее заявил политолог Андрей Ермолаев, сейчас Россия возрождается в качестве великой державы, которая не допустит присутствия войск НАТО у своих границ и не будет терпеть в своей зоне "государство-спойлер", проводящее русофобскую политику. От того, как в таких условиях поведёт себя Киев, будет зависеть будущее всей Украины.

"Трофейная страна тоже может жить, и даже жить неплохо. Тем не менее мы, Украина, - коллективный трофей Запада, и каждый стремится урвать с нас свой кусочек", - цитирует слова украинского эксперта РИА ФАН.

Согласно прогнозу Ермолаева, Киев будет постепенно слабеть, всё больше подпадая под влияние крупных игроков в регионе, которые видят эту уязвимость. Все формулы решения проблем будут навязываться украинцам извне.