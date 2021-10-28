Политолог не стал молчать о притязаниях Зеленского на Крым и золото: "Безобразие высшей степени"

Владимир Зеленский поделился намерением вернуть Украине скифское золото, а затем и Крым. Председатель крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения", политолог Иван Мезюхо не стал молчать о притязаниях президента Украины. "Безобразие высшей степени", - заявил он.

Апелляционный суд Амстердама решил, что Украине должны быть переданы артефакты из музеев Крыма, которые были отправлены на европейскую выставку. Зеленский тут же отреагировал, заявив, что "сначала вернём скифское золото, а потом и Крым".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что это заявление президента Украины о Крыме в настоящее время "является не чем иным, как заявлением о территориальных притязаниях к России". Он подчеркнул, что подобные заявления могут иметь негативные последствия.

Иван Мезюхо предположил, что Зеленский больше переживает за свою недвижимость в крымской Ливадии. Политолог напомнил: В России действуют законы, а на Украине – правовой нигилизм. Он посоветовал украинскому лидеру спокойно оплачивать услуги ЖКХ за свою квартиру.

"А что касается остального, то никто никуда возвращаться не будет", - подчеркнул Мезюхо.

Крым вернулся в состав России в соответствии с законами, среди которых местное законодательство, Устав ООН и даже законы Украины на момент 2014 года.

"Вся эта история со скифским золотом – это безобразие высшей степени", - произнёс политолог в эфире радио Sputnik.

Украина и так десятки лет выкачивала из полуострова экономические ресурсы, тормозила развитие республики, а теперь стала претендовать на историческое достояние крымчан.