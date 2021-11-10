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Политолог назвал запретную для Байдена тему на встрече с Путиным
10 ноября 2021, 20:30 • 140 • Политика
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян назвал запретную для президента США Дональда Трампа тему, которую он ни за что не станет поднимать на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Чего больше всего боится американский истеблишмент?
Ордуханян прокомментировал слухи о возможной встрече Путина и Байдена, которая может состояться в начале 2022 года. Он отметил, что Соединённые Штаты сегодня переживают сильный политический кризис. В стране уже несколько лет продолжается активная деградация органов власти, поэтому Вашингтон пытается переключить внимание людей за счёт внешней политики - разжигает войны и дестабилизирует обстановку в отдалённых от США районах планеты. В результате Штаты с каждым годом всё сильнее теряют влияние в мире, а Россия и Китай, напротив, его только наращивают.
Политолог считает, что Байден ни за что не станет обсуждать с Путиным тему американского кризиса.
- пояснил эксперт "Народным новостям".
Ранее стало известно, что Путин и Байден могут провести встречу в начале 2022 года. В Кремле это не подтвердили, но и не опровергли. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, между Москвой и Вашингтоном есть масса противоречий, которые необходимо разрешать. Однако никакого решения о проведении нового саммита на высшем уровне пока не было принято.
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