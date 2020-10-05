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Политолог назвал выгоду Лукашенко от Союзного государства
05 октября 2020, 10:50 • 127 • Политика
Президенту Белоруссии предстоит сделать выбор, от которого он уходил долгие годы
Правильная реакция белорусского лидера Александра Лукашенко на протесты в первые дни после выборов помогла ему остаться у власти. Но Запад этого так не оставит – там и далее будут предприниматься усилия, чтобы сменить режим в республике. Единственное спасение – создание полноценного Союзного государства с Россией, считает политолог Евгений Спицын. Вот только Лукашенко пока не готов к решающему шагу.
До сих пор Белоруссии удавалось остаться тем недостающим звеном, без которого не мог сомкнуться задуманный глобалистами "санитарный кордон" у границ России. Поэтому попытки убрать Лукашенко от власти и привести Белоруссию к нужному знаменателю продолжатся, уверен политолог.
"Белоруссию будут методично "подгрызать", создавая Лукашенко проблемы по всем векторам",
– пояснил Спицын в беседе со "Свободной прессой". Причем "грызть" будут Минск, а от западных рубежей. Наиболее слабой в этом отношении является Гродненская область, где много этнических поляков и сильно влияние католической церкви. Когда падут регионы, упадет и Минск, считает эксперт.
По его оценке, сейчас у Лукашенко остался ограниченный набор мер, которые спасет Белоруссию от уготованной ей Западом судьбы.
"На повестке не просто интеграция с Россией, а создание полноценного Союзного государства",
– указывает политолог. Лукашенко к этому не готов, поэтому продолжает маневрировать в поисках других путей спасения. Однако долго ему избегать окончательного ответа не удастся. С одной стороны, наступает Запад, с другой – Россия, которая больше не настроена кормиться завтраками.
Ранее стал известен план интеграции России и Белоруссии, который подразумевает слияние промышленных производств и логистики. При этом в Минске уверены, что общий рынок газа заработает уже через год.
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