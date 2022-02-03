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Политолог назвал возможные цели нарушения украинским БПЛА границы Белоруссии

03 февраля 2022, 21:25  •  46 • Политика
Незаконное пересечение белорусской границы украинским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) вряд ли является намеренной провокацией. Такое мнение в четверг, 3 февраля, в беседе с «Известиями» выразил политолог Сергей Марков.
Украина, по его словам, ведет в регионе активную разведывательную деятельность.
«Я думаю, там идет очень интенсивная разведка. Вряд ли это намеренная, так сказать, провокация. Это не нужно [президенту Украины Владимиру] Зеленскому. Он не заинтересован в боевых действиях», — отметил Марков.
Ранее в этот день в МИД Белоруссии сообщили, что в ведомство в четверг был вызван посол Украины в республике Игорь Кизим. Ему был заявлен протест в связи с целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата с украинской территории.
Кроме того, в четверг минобороны Белоруссии вызвало военного атташе Украины из-за участившихся случаев нарушения границы. В ведомстве призвали разобраться с инцидентом с БПЛА. Украинскому представителю на этом фоне также вручили ноту протеста.
Украинский беспилотник незаконно пересек государственную границу Белоруссии 24 января 2022 года. Аппарат впоследствии был принужден к посадке специалистами Вооруженных сил.
В МИД Белоруссии пояснили, что на основе анализа данных бортовой аппаратуры доподлинно установлено, что беспилотник был запущен с территории Украины в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном Брестский.
При этом в украинском внешнеполитическом ведомстве назвали провокацией заявление Белоруссии о пересечении дроном границы. По словам пресс-секретаря ведомства Олега Николенко, Украина не использовала беспилотник.
На белорусском полигоне Брестский, а также на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский и Осиповичский в рамках первого этапа проверки сил реагирования Союзного государства проходят практические занятия с мотострелковыми подразделениями, экипажами танков, боевыми машинами пехоты, артиллерийскими расчетами, расчетами противотанковых управляемых ракетных комплексов по тактической о огневой подготовке, а также вождению боевых машин. Об этом накануне сообщили в минобороны Белоруссии.
Также отмечалось, что войска Восточного военного округа и Вооруженных сил Белоруссии приступили к боевому слаживанию на белорусских полигонах в рамках маневров. В ходе боевого слаживания отрабатываются оборонительные приемы, а также способы ведения борьбы с незаконными вооруженными формированиями.
Первый этап проверки сил реагирования РФ и Белоруссии продлится до 9 февраля. Второй этап пройдет с 10 по 20 февраля. Силы Белоруссии и России проведут совместное учение «Союзная решимость – 2022», в рамках которого отработают тактики пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму.
27 января начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич рассказал об оборонительном характере учений «Союзная решимость – 2022». По его словам, учения не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества, ни для соседних стран. Он отметил, что в ходе второго этапа проверки ВС Союзного государства будут отработаны оборонительные действия по прикрытию государственной границы Белоруссии.
Тогда же в Минобороны России заявили, что в рамках учений в Белоруссии завершили перебазирование российские истребители Су-35С. После прибытия в Белоруссию экипажи истребителей заступят на боевое дежурство по противовоздушной обороне.
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