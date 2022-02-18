Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Как Путин одной фразой взбесил немецкие СМИ: "Журналист аж забыл о чём гово...
В небе над Донецком замечены истребители неизвестной принадлежности
Хотим заказать столик на всю 106-ю дивизию ВДВ: необычный звонок в киевское кафе
Без единого выстрела: Украина капитулировала
Главная / Политика

Политолог назвал возможные темы переговоров Путина и Лукашенко

18 февраля 2022, 14:55  •  98 • Политика
В ходе переговоров президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко будут обсуждать вопросы военно-технического и военно-политического взаимодействия, а также закупок республикой российских систем вооружения и противодействия попыткам экономического давления со стороны Запада. Об этом в пятницу, 18 февраля, заявил «Известиям» политолог Аждар Куртов.
«В последнее время не только против России, но и против Белоруссии идет оголтелая пропаганда, когда и ту, и другую страну обвиняют во всех смертных грехах, в развязывании напряженности», — указал он.
Также эксперт отметил, что совместные российско-белорусские учения трактуются исключительно как подготовка к «вторжению» на Украину. То есть, по мнению Запада, у Кремля якобы существует сговор с Минском с целью нанести одновременный удар с разных сторон по Украине. По словам политолога, всё это осложняет российско-белорусское взаимодействие по многим направлениям, а кроме того, ужесточается и санкционный режим.
«Одновременно с оголтелой антибелорусской и антироссийской пропагандой идет попытка прямого экономического давления на наши страны. Все эти вопросы будут обсуждаться. Это вопросы военно-технического взаимодействия, военно-политического взаимодействия, закупок Белоруссией российских систем вооружения, поскольку Лукашенко неоднократно проявлял интерес к перевооружению армии, и противодействия попыткам экономического удушения как России, так и Белоруссии», — заключил он.
Ранее стало известно, что Лукашенко прибыл в Москву для встречи с российским лидером. Как отмечала пресс-служба президента Белоруссии, главы государств на встрече обсудят широкий круг вопросов. В их числе тематика развития торгово-экономического сотрудничества, актуальные вызовы безопасности в регионе и совместные действия по обеспечению национальных интересов двух стран, а также международная проблематика.
О предстоящих переговорах белорусский лидер рассказал 14 февраля. Лукашенко добавил, что на встрече будет принято решение, когда, в какие сроки, по какому графику выводить Вооруженные силы РФ из Белоруссии, которые находятся в республике на военных учениях «Союзная решимость – 2022».
12 февраля лидеры двух стран провели телефонные переговоры. В пресс-службе Кремля рассказали, что стороны обсудили вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также реакции США и НАТО на российские предложения по выработке долгосрочных международно-правовых гарантий безопасности России.
Военные учения для проверки сил реагирования Союзного государства начались 10 февраля. Маневры проходят на общевойсковых полигонах в Белоруссии с целью качественной отработки задач «по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства».
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


98
Источник
Похожие новости
18 февраля 2022, 06:45
В Госдепе США поставили ультиматум для встречи с Лавровым
18 февраля 2022, 01:30
Нацгвардия Украины доставила в Донбасс десятки западных журналистов. Провокация началась
18 февраля 2022, 10:50
Что происходит в Донбассе? ВСУ ведут прицельный огонь. Началась эвакуация
18 февраля 2022, 01:30
"Террор против русских": Депутат Рады рассказал о похищении и убийстве харьковского оппозиционера
18 февраля 2022, 06:45
Посол обнулил неверие США в геноцид русских в Донбассе тремя неопровержимыми фактами
18 февраля 2022, 06:45
Постпред США при ООН оконфузилась с "вторжением" России в Европу
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 февраля 2022, 06:45
В Госдепе США поставили ультиматум для встречи с Лавровым
18 февраля 2022, 01:30
Нацгвардия Украины доставила в Донбасс десятки западных журналистов. Провокация начал...
18 февраля 2022, 10:50
Что происходит в Донбассе? ВСУ ведут прицельный огонь. Началась эвакуация
18 февраля 2022, 01:30
"Террор против русских": Депутат Рады рассказал о похищении и убийстве харь...
18 февраля 2022, 06:45
Посол обнулил неверие США в геноцид русских в Донбассе тремя неопровержимыми фактами
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 февраля 2022, 14:35
США "сливают" Киев и заманивают Россию на Украину. В чём подвох?
13 февраля 2022, 05:25
"Что Путин может делать с Украиной": Политконсультант расшифровал сказанное Байденом
16 февраля 2022, 04:00
В небе над Донецком замечены истребители неизвестной принадлежности
12 февраля 2022, 21:50
"Русские не сдаются": В Сети появился самый грустный политический анекдот
16 февраля 2022, 05:45
Роковая ночь: В Киеве послышался "признак нападения" России
17 февраля 2022, 09:45
Первый олимпийский медалист Украины нарушил сразу два "запрета" Киева
14 февраля 2022, 02:25
Ещё одна тайна переговоров Путина и Макрона раскрыта. Хватило 20 секунд
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.