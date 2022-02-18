Политолог назвал возможные темы переговоров Путина и Лукашенко

В ходе переговоров президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко будут обсуждать вопросы военно-технического и военно-политического взаимодействия, а также закупок республикой российских систем вооружения и противодействия попыткам экономического давления со стороны Запада. Об этом в пятницу, 18 февраля, заявил «Известиям» политолог Аждар Куртов.

«В последнее время не только против России, но и против Белоруссии идет оголтелая пропаганда, когда и ту, и другую страну обвиняют во всех смертных грехах, в развязывании напряженности», — указал он.

Также эксперт отметил, что совместные российско-белорусские учения трактуются исключительно как подготовка к «вторжению» на Украину. То есть, по мнению Запада, у Кремля якобы существует сговор с Минском с целью нанести одновременный удар с разных сторон по Украине. По словам политолога, всё это осложняет российско-белорусское взаимодействие по многим направлениям, а кроме того, ужесточается и санкционный режим.

«Одновременно с оголтелой антибелорусской и антироссийской пропагандой идет попытка прямого экономического давления на наши страны. Все эти вопросы будут обсуждаться. Это вопросы военно-технического взаимодействия, военно-политического взаимодействия, закупок Белоруссией российских систем вооружения, поскольку Лукашенко неоднократно проявлял интерес к перевооружению армии, и противодействия попыткам экономического удушения как России, так и Белоруссии», — заключил он.

Ранее стало известно, что Лукашенко прибыл в Москву для встречи с российским лидером. Как отмечала пресс-служба президента Белоруссии, главы государств на встрече обсудят широкий круг вопросов. В их числе тематика развития торгово-экономического сотрудничества, актуальные вызовы безопасности в регионе и совместные действия по обеспечению национальных интересов двух стран, а также международная проблематика.

О предстоящих переговорах белорусский лидер рассказал 14 февраля. Лукашенко добавил, что на встрече будет принято решение, когда, в какие сроки, по какому графику выводить Вооруженные силы РФ из Белоруссии, которые находятся в республике на военных учениях «Союзная решимость – 2022».

12 февраля лидеры двух стран провели телефонные переговоры. В пресс-службе Кремля рассказали, что стороны обсудили вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также реакции США и НАТО на российские предложения по выработке долгосрочных международно-правовых гарантий безопасности России.

Военные учения для проверки сил реагирования Союзного государства начались 10 февраля. Маневры проходят на общевойсковых полигонах в Белоруссии с целью качественной отработки задач «по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства».