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Политолог назвал возможную причину отказа Поклонской от должности посла

19 января 2022, 20:20  •  51 • Политика
Бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская отказалась от должности посла России в Кабо‑Верде для того, чтобы отвести внимание недоброжелателей России и Украины от своей персоны. Об этом политолог Максим Жаров заявил в среду, 19 января.
По его словам, есть угроза экстрадиции Поклонской на Украину, поскольку есть прецедент с гражданином Венесуэлы. «Был скандал с Мадуро, который заблокировал переговоры с оппозицией, поскольку экстрадировали гражданина Венесуэлы в США. Есть серьезная угроза безопасности Натальи Поклонской», — цитирует Жарова НСН.
По словам политолога, в адрес Поклонской поступали серьезные угрозы со стороны Украины. Он предположил, что, если какое-то время она не будет появляться на горизонте, ее карьера может быть продолжена.
13 октября российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении Поклонской на пост посла РФ в Кабо-Верде. Комментируя назначение, она рассказала «Известиям», что ранее хотела заниматься дипломатической работой и прошла обучение в Дипломатической академии и стажировку в МИДе.
После назначения ее послом МИД Украины обратился к властям Кабо-Верде, подняв вопрос о «преступной деятельности» Поклонской. Позднее стало известно, что украинское бюро Интерпола отказалось объявлять в международный розыск Поклонскую, поскольку это противоречит уставу организации, пишет «Ридус».
19 января в МИД РФ заявили, что отъезд Поклонской в Кабо-Верде не состоится по личным обстоятельствам.
В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что кандидатуры на пост посла РФ в Кабо-Верде вместо Поклонской пока не согласовывались, передает RT.
Ранее Поклонская была депутатом Госдумы VII созыва, заместителем председателя комитета нижней палаты парламента по международным делам. Кроме того, Поклонская работала в должности прокурора Республики Крым.
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