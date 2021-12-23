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Политолог назвал вопросы, которые вызвали особую реакцию Путина: "Это его любимая тема"
23 декабря 2021, 18:15 • 27 • Политика
Политолог Сергей Маркелов назвал вопросы, которые вызвали особую эмоциональную реакцию Владимира Путина в ходе пресс-конференции. Прежде всего президента интересовали те, которые были связаны с историей, считает эксперт: "Это его любимая тема".
Политолог Сергей Маркелов в эфире спецвыпуска телеканала Царьград, приуроченного к большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, оценил результаты этого мероприятия.
Эксперт рассказал, что имеет второе образование - медицинское, поэтому ему было интересно следить не только за самой сутью общения главы государства с журналистами, но и за его психологической реакцией на задаваемые вопросы.
Собеседник "Первого русского" пришёл к выводу, что Путина особенно вовлекали эмоционально две темы. Первая касается геополитических позиций нашей страны на международной арене.
Он также озвучил тему, которая, напротив, вызывала у главы государства наименьший эмоциональный отклик в ходе пресс-конференции. По мнению Маркелова, это прежде всего вопросы внутренней политики.
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