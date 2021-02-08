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Политолог назвал условия военного конфликта Украины с Россией

08 февраля 2021, 13:00  •  230 • Политика
Фото: Koshmal Victor/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
При этом полноценное вооруженное столкновение маловероятно, считает специалист
Вероятность полномасштабных военных действий между силами Незалежной и РФ находится на низком уровне. Тем не менее, обе стороны рискуют быть вовлеченными в настоящую войну, считает украинский политолог Руслан Бортник.
Специалист озвучил сценарии, при котором война между Украиной и Россией станет неизбежной.
"Если Киев будет использоваться в качестве плацдарма для дестабилизации российской стороны, если будут организованы определенные провокации или если внутренний российский кризис будет углублен, и РФ начнет выходить из внутренних проблем за счет внешнеполитической повестки", – перечислил варианты политолог.
По словам Бортника, в настоящее время вероятность подобных сценариев останется на уровне 10-15%.
Спикер также добавил, что территория Незалежной является "опорной точкой" Запада для контроля над всей Евразии, так как Незалежная является для стран Евросоюза зоной, которую можно использовать в качестве моста между Европой и Азией, а также источник для полезных ископаемых и земельных ресурсов, о чем он заявил в интервью изданию "Украина.ру".
"У них тут есть геополитический интерес, интерес в секторе безопасности и экономический интерес", – подытожил специалист.

Ранее политолог Александр Рар заявил, что России необходимо быть готовой к военной провокации Киева у берегов Крыма.

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