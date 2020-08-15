Политолог назвал условие улучшения отношений России и США

Дональд Трамп. Фото: Yuri Gripas/Global Look Press/www.globallookpress.com

Страны начнут диалог заново после предстоящих выборов в Штатах

За предвыборными гонками в США всегда интересно наблюдать и анализировать происходящее. Политолог Владимир Корнилов спрогнозировал, чего ждать в случае избрания Дональда Трампа на второй президентский срок.

По словам эксперта, представитель Республиканской партии никогда не был против нормализации отношений с РФ. Более того, Корнилов заявил, что, по словам самого Трампа, весь президентский срок главе США откровенно мешали налаживать отношения с Россией.

В случае, если республиканец вновь займет овальный кабинет, отношения между двумя странами могут улучшится, передает "ПолитРоссия".

"Они станут как минимум более нормальными, чем сейчас", – резюмировал эксперт.

Также политолог высказал свое мнение насчет предстоящих переговоров в Вене. По его мнению, российско-американская встреча в столице Австрии вряд ли к чему-то приведет.

Корнилов призвал внимательно следить за ходом предвыборных кампаний. Сам эксперт не исключает, что Дональд Трамп займет пост главы государства во второй раз.

Ранее "Утро.ру" публиковало прогнозы экспертов на случай, если победу на выборах одержит представитель демократов Джо Байден.