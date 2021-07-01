Политолог назвал Украину инструментом в руках Запада

Украина с ее антироссийской риторикой является лишь инструментом Евросоюза (ЕС) и США для поддержания своих позиций. Об этом в четверг, 1 июля, заявил «Известиям» директор Центра социально-политических исследований и информационных технологий РГГУ, главный научный сотрудник, доктор политических наук Магомед Омаров.

«Ситуация на Украине и реакция Евросоюза и США часто вызывает удивление — абсолютное нежелание быть объективными в тех или иных вопросах, которые в собственных странах имеют недвусмысленное толкование и оценку. Эта «непонятная» политика, которая на самом деле понятна более чем, уже перестала удивлять, так как мы прекрасно видим, какая роль уготовлена Украине в современных геополитических баталиях», — сказал политолог, комментируя принятие Верховной радой скандального законопроекта «О коренных народах Украины» и отсутствие реакции Запада на это.

В то же время Омаров отметил, что Брюссель и Вашингтон всё больше и больше осознают, что постоянное требование Киевом финансовой, материальной и политической поддержки наносят ущерб их политическим и экономическим интересам.

«Понимание того извечного факта, что в глобальной политике влиятельные центры силы всегда жертвуют интересами более мелких акторов мировой политики, у Киева отсутствует. Большая политика и большой бизнес — ничего личного», — заключил политолог.

Ранее в этот же день Верховная рада приняла законопроект «О коренных народах Украины».

Закон регулирует права коренных народов, проживающих на территории Украины, в качестве которых, согласно тексту документа, выступают только три этнические группы — крымские татары, караимы и крымчаки. Русские, болгары, венгры, румыны и другие представители национальных меньшинств не вписаны в этот перечень.

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил «Известиям», что его партия намерена обжаловать законопроект в Конституционном суде.

Закон о коренных народах Украины был внесен президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную раду 18 мая.