|
Политолог назвал сообщение Bloomberg по Украине информационной войной
05 февраля 2022, 15:25 • 53 • Политика
Ложное сообщение агентства Bloomberg о «вторжении» России на Украину является проявлением информационной войны. Об этом в субботу, 5 февраля, заявил «Известиям» гендиректор Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов.
«Работает общая политическая обстановка, практически мир находится в стадии информационной войны. Грань между проверенной и непроверенной информацией стирается. Грань между новостью и мнением становится слабо различимой. Но с другой стороны, меняются законы жанра — сейчас главное успеть первым, привлечь внимание читателей. Это тоже ведет к снижению качества информации», — пояснил он.
Политолог отметил, что в медийное пространство вбрасываются не только непроверенные, но и откровенно сфальсифицированные новости. Он также допустил, что фейковая новость могла быть опубликована специально.
«Есть такой вариант, что это был вброс для того, чтобы еще больше взвинтить напряженность и спровоцировать какие-то действия. Но доказать это, наверное, всё равно невозможно», — сказал Кортунов.
Однако, по словам политолога, публикация данной новости могла быть и халатностью или ошибкой одного из сотрудников агентства.
Ранее в этот день агентство Bloomberg выпустило текст, в котором говорилось о якобы произошедшем «вторжении» России на Украину, и вскоре удалило его. Позже журналисты разместили публикацию, в которой извинились за инцидент, назвав его ошибкой. В агентстве пояснили, что подготавливают заголовки для множества сценариев, и заголовок «Россия вторгается на Украину» был опубликован непреднамеренно.
2 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила об отказе США от использования слова «неминуемый» относительно возможного вторжения России на территорию Украины, поскольку оно неверно передавало посыл Вашингтона.
Западные политики и представители СМИ продолжают распространять многочисленные спекуляции на тему возможной российской агрессии по отношению к Украине. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления, подчеркивая, что не вынашивает планы по вторжению в соседнюю страну.
Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается начинать войну с Украиной, а западные страны и США «истерично» развивают тему угрозы Украине со стороны РФ вместо принуждения Украины к выполнению Минских соглашений.
Читайте также
Подпишитесь на нас
53
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 февраля 2022, 00:55
|
29 января 2022, 23:35
|
01 февраля 2022, 08:10
|
29 января 2022, 16:00
|
03 февраля 2022, 03:55
|
03 февраля 2022, 09:45
|
01 февраля 2022, 23:20