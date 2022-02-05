Политолог назвал сообщение Bloomberg по Украине информационной войной

Ложное сообщение агентства Bloomberg о «вторжении» России на Украину является проявлением информационной войны. Об этом в субботу, 5 февраля, заявил «Известиям» гендиректор Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов.

«Работает общая политическая обстановка, практически мир находится в стадии информационной войны. Грань между проверенной и непроверенной информацией стирается. Грань между новостью и мнением становится слабо различимой. Но с другой стороны, меняются законы жанра — сейчас главное успеть первым, привлечь внимание читателей. Это тоже ведет к снижению качества информации», — пояснил он.

Политолог отметил, что в медийное пространство вбрасываются не только непроверенные, но и откровенно сфальсифицированные новости. Он также допустил, что фейковая новость могла быть опубликована специально.

«Есть такой вариант, что это был вброс для того, чтобы еще больше взвинтить напряженность и спровоцировать какие-то действия. Но доказать это, наверное, всё равно невозможно», — сказал Кортунов.

Однако, по словам политолога, публикация данной новости могла быть и халатностью или ошибкой одного из сотрудников агентства.

Ранее в этот день агентство Bloomberg выпустило текст, в котором говорилось о якобы произошедшем «вторжении» России на Украину, и вскоре удалило его. Позже журналисты разместили публикацию, в которой извинились за инцидент, назвав его ошибкой. В агентстве пояснили, что подготавливают заголовки для множества сценариев, и заголовок «Россия вторгается на Украину» был опубликован непреднамеренно.

2 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила об отказе США от использования слова «неминуемый» относительно возможного вторжения России на территорию Украины, поскольку оно неверно передавало посыл Вашингтона.

Западные политики и представители СМИ продолжают распространять многочисленные спекуляции на тему возможной российской агрессии по отношению к Украине. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления, подчеркивая, что не вынашивает планы по вторжению в соседнюю страну.

Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается начинать войну с Украиной, а западные страны и США «истерично» развивают тему угрозы Украине со стороны РФ вместо принуждения Украины к выполнению Минских соглашений.