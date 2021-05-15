Политолог назвал слова про украинскую Кубань чушью

Политолог, публицист, лидер движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот назвал чушью слова депутата Верховной рады Алексея Гончаренко о том, что Кубань должна принадлежать Украине.

В эфире одного из украинских телеканалов депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что Кубань является частью "украинских этнических земель". Этого он посчитал достаточным, чтобы утверждать: данный регион должен принадлежать Украине.

По мнению Гончаренко, ещё сотню лет назад кубанцы разговаривали на мове. Кроме того, сёла и станицы в регионе больше напоминают украинские, нежели русские.

Юрий Кот назвал украинского политика невеждой, который "никогда интеллектом не отличался".

"Вся его история про Кубань - это абсолютная чушь и профанация", - произнёс политолог в эфире радио Sputnik.

Он попытался объяснить идею, которой, вероятнее всего, руководствовался Гончаренко, делая столь громкое заявление. Дело в том, что на Украине становится всё больше и больше тех, кто устал от этой власти. Власти, которая была участником сожжения жителей Одессы 2 мая 2014 года, расстрела жителей Мариуполя 9 мая того же года, государственного переворота. Люди хотят воссоединиться с русскими, которых считают братьями.

"Но, к сожалению, такие шакалята, как Гончаренко, делают всё возможное, чтобы стравливать, не давать нам возможности даже приблизиться друг к другу", - подчеркнул Юрий Кот.