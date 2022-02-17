Политолог назвал репутационным кризисом сообщения о новой дате «вторжения» РФ

Западные политики и медиа, по сути, разрушили свою репутацию и сообщения о новых датах якобы вторжения России на Украину — это чушь, которую не стоит комментировать. Так в четверг, 17 февраля, директор Центра политической информации Алексей Мухин отреагировал за статью американского издания Politico.

Речь идет о материале издания от 16 февраля, в котором журналисты со ссылкой на аналитиков заявляют, что Россия может «начать наступление» после 20 февраля. Названная ранее другими СМИ дата — 16 февраля — «отвлекла внимание от ключевых дат», уточняется в сообщении газеты.

Раньше Politico, по мнению Мухина, была серьезным изданием, а теперь уже нет. Сегодня, как отметил политолог, западные желтые СМИ выходят на передний план и становятся источником информации для экспертов и политиков.

«Вы же видите, что репутационный кризис бушует сейчас в западных медиа. Серьезные издания превращаются в желтые. Желтые выходят на первый план. Комментировать это …. Я могу только констатировать, что репутационный кризис в самом разгаре и это должно учитываться», — заявил он «Известиям».

Как отмечала американская газета в своем материале, период после 20 февраля, по мнению аналитиков, якобы достоин особого внимания, так как именно тогда ожидается завершение «крупнейших военных учений со времен холодной войны» России и Белоруссии.

Кроме того, по данным журналистов, данная дата выбрана из-за завершения Мюнхенской конференции по безопасности, на которой будет президент Украины Владимир Зеленский. Также утверждается, что «вторжение» должно произойти после закрытия Олимпиады в Пекине, чтобы не обижать председателя КНР Си Цзиньпина.

15 февраля британские таблоиды The Sun и Daily Mirror сообщили, что «вторжение» России на Украину запланировано на ночь среды. Утром 16 февраля журналисты издания The Sun отметили, что ночь, когда должна была состояться атака России, прошла без происшествий, и отредактировали свою статью.

Газета Daily Mirror, в свою очередь, опубликовала новый материал, в котором говорится о том, что «вторжение» России на Украину не состоялось.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду предложила американским и британским СМИ предоставить график всех «нападений» России на Украину в этом году, чтобы спланировать свой отпуск.

Тогда же постпред РФ при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов опроверг возможность «вторжения» России на Украину. Он заявил, что ни в среду, ни в какой-либо другой день или месяц это невозможно. Чижов также призвал западные страны относиться серьезно к актуальным вопросам безопасности.

Западные политики и представители СМИ последнее время распространяют многочисленные спекуляции на тему возможной российской агрессии по отношению к Украине. При этом российская сторона многократно опровергала подобные заявления, подчеркивая, что не вынашивает планы по вторжению в соседнюю страну.

Так, 12 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что развернутая США и их союзниками пропагандистская кампания о «российской агрессии» против Украины преследует провокационные цели, тем самым поощряя власти в Киеве к саботажу Минских соглашений и пагубным попыткам силового решения «проблемы Донбасса».