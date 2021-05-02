Политолог назвал "тёмную лошадку" в случае войны России и НАТО

Политолог Владимир Шаповалов предположил, какие страны поддержат нашу страну в случае войны России и НАТО, а какие встанут на стороне Альянса и США в частности. В том числе назвал эксперт и "тёмную лошадку", "позиция которой будет весьма неоднозначной".

Ранее немецкий публицист Вольфганг Мюнхау в газете Handelsblatt озвучил своё мнение о том, какую позицию займёт Германия в случае военного столкновения между НАТО и Россией. В публикации отмечается, что Берлин вряд ли примет участие в военной акции против России, да и среди немецких политиков, по мнению эксперта, воевать с нами многие не хотят.

Политолог Владимир Шаповалов в беседе с iReactor тоже высказался о том, что Германия вряд ли ввяжется в войну против России. Во-первых, между Москвой и Берлином серьёзные экономические, культурные отношения. Во-вторых, в ФРГ хорошо помнят итоги Второй мировой войны и опыт войны с русской армией. В то же время эксперт отметил, что "всё будет зависеть от конкретной ситуации и от конкретных политиков, которые будут принимать решения".

Политолог назвал страны, которые, как и Германия, не захотят воевать с Россией. Среди них Франция, Италия, Австрия.

А вот США и Североатлантический альянс могут поддержать прибалты, Чехия, а также старые союзники американцев - Великобритания и Канада.

Обратил внимание Шаповалов и на "тёмную лошадку", "позиция которой будет весьма неоднозначной".

"Это Турция", - отметил политолог.

Он напомнил о том, что, "с одной стороны, у Турции большой перечень противоречий с Россией, с другой - есть взаимоприемлемый диалог по всем вопросам".