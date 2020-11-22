Политолог назвал "сверхрасстрельную" должность в России

На днях глава государства распорядился назначить врио глав Мордовии и Белгородской области взамен губернаторов, досрочно ушедших в отставку. Как отмечал политолог Евгений Минченко, посты займут два выпускника "школы губернаторов" - Артём Здунов и Вячеслав Гладков соответственно.

В регионах всегда есть желающие из местных, но нужна свежая кровь, отмечает директор центра политисследований финансового университета Павел Салин.

В своем интервью "БИЗНЕС Online" он порассуждал о состоянии губернаторского корпуса в России. По его словам, далеко не каждый управленец готов пойти на эту "сверхрасстрельную" должность.

"Если вообще брать губернаторский пост, то у нас эта должность «сверхрасстрельная» с 2015 года, когда арестовали сразу несколько действующих губернаторов.

И очень часто возникают проблемы с тем, что глав регионов не меняют не потому, что к ним нет претензий, а потому, что нельзя найти адекватного сменщика не из региональной элиты", - подчеркивает он.

Тем более на местах работать нужно четко и слаженно, малейший просчет будет виден моментально.

"Когда жестко контролирует федеральный центр по социально-экономическим показателям, а сейчас еще и по ковиду, когда силовики поджимают и каждую подписанную бумажки будут 10 раз изучать на предмет возбуждения уголовного дела", - описывает Салин.

Тем более, сейчас в обстановке, сильно усложненной пандемией, этот пост становится еще тяжелее.