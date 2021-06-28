Политолог назвал Путина "выпадающим из действительности" - назло Западу

Политолог Валерий Коровин заявил, что Путин - с точки зрения Запада - словно "выпадает из действительности". И именно в этом его сила.

Владимир Путин - "последний законник нынешнего мира", считает политолог Валерий Коровин. В беседе с Царьградом он пояснил, что русский президент постоянно противостоит попыткам реализации глобалистского проекта.

Путин ведёт себя в отношении этих глобалистских элит как человек, выпадающий из их воображаемой действительности и продолжающий следовать действующим законам,

- подчеркнул Коровин.

"Он законник, он смотрит на закон. Пункт такой-то, Устав ООН там утверждает: вот, суверенное право имеет право. По закону, любая суверенная страна может", - привёл пример эксперт. Он отметил, что такое положение дел никак не коррелирует с выдуманной западными политиками реальностью, и это их "страшно раздражает и выводит из себя".

Многие другие страны, заметил Коровин, действительно, подчиняются, принимают эту систему координат, прогибаются и уступают, но только не Россия.