Мюнхенская речь президента России Владимира Путина стала триумфальной благодаря ряду факторов, которых в Европе не ожидали, рассказал в беседе с «Известиями в субботу, 12 февраля, доктор права, политолог-юрист Александр Дубови.

«Что именно произвело фурор, особенно на Европу? Это громкое заявление об интересах России, которое прозвучало в 2007 году. Подобные заявления звучали, конечно, и раньше, но они были намного тише и не в столь развернутой форме», — объяснил он.

Дубови подчеркнул, что критика униполярной системы мироустройства на тот момент буквально потрясла мировую политическую элиту. Услышать подобные заявления из России тогда никто не ожидал. При этом эксперт отметил, что у США ни тогда, ни сейчас «не было глобального доминирования в политической, экономической и идеологической сферах».

Политолог, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов сравнил мюнхенскую речь Путина с современными предложениями РФ по гарантиям безопасности. В 2007 году она фактически обозначила разницу политических взглядов между Россией и Западом.

Мюнхенская речь была произнесена президентом РФ Владимиром Путиным на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года. Он предложил миру новые правила игры, предупредив о последствиях сохранения старых устоев. Путин указал на опасную стратегию США и НАТО, силы которого приближаются к российским границам, подчеркнув, что Россия — сторонница привилегии проводить независимую внешнюю политику.

Хорст Тельчик, бывший советник и соратник канцлера ФРГ Гельмута Коля, раскрыл детали того, как пригласил президента России на Мюнхенскую конференцию по безопасности 2007 года. Когда Путин только вступил в должность, Тельчику предложили поговорить с ним при случае.