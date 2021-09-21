Политолог назвал предсказуемым заявление ЕСПЧ о смерти Литвиненко

Заявление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о якобы «ответственности» РФ за смерть экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко и решение о присуждении компенсации его вдове является предсказуемым инструментом давления со стороны европейских «партнеров». Такое мнение во вторник, 21 сентября, в беседе с «Известиями» высказал политолог, директор Международного института новейших государств (МИНГ) Алексей Мартынов.

По его словам, потерпев в очередной раз неудачу при попытке вмешаться в электоральные процедуры в России и взломать ее государственную систему, в ЕС сначала побились в истерике, а затем решили достать «из-под сукна» пыльные инструментарии давления.

«Вот очередной раз, потерпев неудачу в этом смысле, они сперва поистрепли в бессильной злобе с этими заявления Европарламента и т.д., ну там прочих Госдепов и еще какого-то там и сейчас возвращаются к своему любимому «виду спорта». Вытаскивают откуда-то из-под сукна какие-то старые замшелые, так сказать, движки, которые тогда работали в качестве давления», — заявил Мартынов.

Ранее во вторник ЕСПЧ указал на «ответственность» России за смерть Литвиненко, отметив, что страна не провела надлежащего внутреннего расследования его убийства. Суд присудил выплатить €100 тыс. его вдове в качестве компенсации морального вреда.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь назвал голословным данное заявление ЕСПЧ. Представитель Кремля отметил, что суд вряд ли обладает полномочиями и технологиями, чтобы обладать информацией на этот счет. Кроме того, Песков подчеркнул, что решений по расследованию смерти Литвиненко все еще нет.

Бывший сотрудник российских спецслужб Александр Литвиненко сбежал в Великобританию, где скончался в 2006 году. Лондон указывал, что его состояние якобы стало резко ухудшаться после встречи с гражданами РФ Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном.

В Москве все претензии называют политизированными, а МИД России назвал британский процесс по делу Литвиненко фарсом. Как заявлял советник генпрокурора России Николай Атмониев, граждане России не причастны к отравлению Литвиненко, что подтверждает не только следствие в РФ, но и прокуратура Гамбурга. Все обвинения, по его словам, были опровергнуты в ходе расследований, проведенных в России и Германии.