Политолог назвал Польшу неприемлемой площадкой для переговоров по Донбассу

Польша является неприемлемой площадкой для переговоров трехсторонней контактной группы по Донбассу в случае их переноса из Минска. Об этом в четверг, 3 июня, заявил «Известиям» замдиректора Института стран СНГ Владимир Евсеев.

«Это абсолютно нереально, потому что Польша является фактически участником вооруженного конфликта <…>. На территории Польши находились тренировочные лагеря, то есть Польша была активно вовлечена в майдан в период его подготовки. Кроме того, Польша является государством, которое является проводником американской внешней политики, активно вмешивается в дела соседних государств <…>, поэтому как для России, так и для Донбасса (ДНР и ЛНР) Варшава является неприемлемой площадкой», — сказал он.

По мнению эксперта, в итоге будет найдено более нейтральное государство, однако проблема в том, что в настоящее время вся Европа находится под чрезмерным влиянием США. В связи с этим трудно даже предположить, какая это может быть площадка, добавил Евсеев, при этом отметив, что гипотетически мог бы предложить Вену.

«Замена площадки — это вопрос как бы дискуссионный, но я думаю, что сейчас в любом случае до 16 июня, до встречи президентов РФ и США [Владимира Путина и Джо Байдена], бессмысленно говорить о какой-то площадке», — указал политолог.

По мнению Евсеева, если российский и американский лидеры не договорятся, то переговорный процесс по Донбассу может быть на какой-то момент просто остановлен.

Ранее в этот день посол Польши на Украине Бартош Цихоцки сообщил, что его страна может стать площадкой для переговоров трехсторонней контактной группы по Донбассу, если будет такое желание. При этом он указал на то, что не располагает данными касательно того, рассматривается ли Варшава как новая площадка для ТКГ.

27 мая глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук выразил мнение, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров по урегулированию ситуации в регионе, так как Украина прекратила авиасообщение с соседней республикой на фоне инцидента с посадкой самолета Ryanair в белорусской столице.

В свою очередь, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов сказал «Известиям», что заявление Кравчука не имеет смысла, поскольку последние два года в условиях пандемии коронавируса Минск уже не особо является площадкой для переговоров по Донбассу, поскольку всё перевели в онлайн-формат.

Кроме того, сенатор Ольга Ковитиди заявила, что украинские власти пытаются использовать инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии в качестве повода для срыва Минских соглашений.

31 мая президент Украины Владимир Зеленский указал на необходимость формирования нового формата переговоров по урегулированию ситуации в стране. В частности, он пояснил, что обсуждение соответствующего конфликта не должно ограничиваться границами Донбасса.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском (РФ, Украина, Германия, Франция) форматах.