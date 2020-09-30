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Политолог назвал победителя в дебатах Байдена и Трампа

30 сентября 2020, 13:30  •  166 • Аналитика
© REUTERS / Olivier Douliery/Pool
Оба кандидата в президенты США - Джо Байден и Дональд Трамп - были неубедительны на прошедших дебатах, но косвенную победу одержал кандидат от демократов Байден, считает доцент философского факультета МГУ имени Ломоносова политолог Борис Межуев.
Первые дебаты Трампа и Байдена прошли во вторник в Кливленде, они продолжались 96 минут и отметились тем, что кандидаты постоянно перебивали друг друга, обвиняли во лжи и использовали грубые выражения.
"Я думаю, что оба кандидата были совершенно не убедительны, и для обоих эти дебаты были провальными, но решающее преимущество, к сожалению, у Байдена, потому что он, в отличие от Трампа, не нуждался в этих дебатах для подтверждения своего лидерства в национальных опросах", - сказал эксперт РИА Новости.
Как отметил Межуев, все понимают, что за Байдена голосуют не потому, что любят его, а потому, что голосуют против Трампа. Как пояснил Межуев, за Трампа не голосуют, чтобы избавиться от Байдена, он четыре года действующий президент и ему надо подчеркнуть те свои качества, которые, по мнению критиков, у него отсутствуют, но Трампу этого сделать в ходе дебатов не удалось.
"Вместо того, чтобы продемонстрировать себя более убедительным, более взвешенным, более спокойным кандидатом, он предложил себя как раз наоборот: привел все свои те самые качества, за которые его и критикуют. Он бесконечно перебивал своего оппонента и ведущего, не стеснялся в личных выпадах, он постоянно пытался, это была его главная ошибка, апеллировать к самому Байдену, который все время смотрел в сторону и апеллировал к аудитории, что было для него выигрышно", - сказал эксперт. По его словам, Трамп все время пытался "пробиться" к Байдену, доказать ему, что оппонент обманывает, а сам Трамп имеет большие достижения.
Как отметил эксперт, Байден показал себя более отрешенным от политического столкновения кандидатов, более спокойным и менее увлеченным этой борьбой. По его словам, сейчас либеральные комментаторы в США еще в большей степени указывают на Трампа как на еще большую опасность для американской демократии, тем более, как отметил Межуев, у Трампа самое слабое звено в выступлениях - подчеркивание того, что он может не согласиться с результатами выборов.
"Понятно, что он имеет в виду, (говоря) что он не уйдет в первую ночь, а то, что на подсчет голосов по почте уйдет много времени, голоса потребуют проверки. Но это все слишком сложно звучит, а зритель и слушатель сразу воспринимает одну простую идею, что Трамп подобно латиноамериканским и восточноевропейским диктаторам не уйдет при любом результате выборов", - пояснил он.
По мнению эксперта, Байден был более убедительным в ходе дебатов, одержав косвенную, но победу.
"Я думаю, что победил Байден, но эта победа такая косвенная, не прямая. Он не продемонстрировал какую-то высокую убедительность, ничего особо не доказал, не имел какого-то особого месседжа. Но, с другой стороны, негативные стороны Трампа удалось ему подчеркнуть. Трамп не справился с собой на этих дебатах. Он будто не смог подавить в себе того немного капризного и немного раздражительного человека, слишком увлекающегося полемикой, такого ведущего телешоу, кем он являлся на предшествующих выборах. Сейчас, мне кажется, американцы уже устали от такого типа политического поведения", - сказал Межуев.
Трампу и Байдену предстоит еще два раунда дебатов, также один раунд дебатов проведут кандидаты в вице-президенты Майк Пенс и Камала Харрис. Президентские выборы состоятся в США 3 ноября.
Победа на дебатах в глазах общественного мнения не гарантирует успех на выборах. Так, согласно опросам, Хиллари Клинтон выиграла все три раунда дебатов у Трампа в 2016 году, но выборы все равно проиграла.

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