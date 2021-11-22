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Политолог назвал основную задачу онлайн-встречи между Путиным и Байденом

22 ноября 2021, 17:50  •  202 • Политика
Президент Американского университета в Москве политолог Эдуард Лозанский назвал основной задачей предстоящей онлайн-встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена сверку результатов по договоренностям, достигнутым на июньской встрече в Женеве.
В беседе с Lenta.Ru в понедельник, 22 ноября, Лозанский отметил, что в основном вся позитивная информация о переговорах по вопросам стратегической стабильности, ядерной и кибербезопасности, а также климата, прошедших в Швейцарии, исходила из Москвы. Политолог указал на то, что между демократами и республиканцами нередко царит единодушие, когда речь заходит о введении очередных антироссийских санкций. Масло в огонь подливает и продолжающееся расследование связей Москвы и бывшего президента США Дональда Трампа.
«В силу вышесказанного, к сожалению, рассчитывать на какие-то прорывы к улучшению отношений России и США не следует», — резюмировал Лозанский.
18 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры между российским и американским президентами могут состояться до конца года. Возможными темами переговоров станут Украина и НАТО, сообщает телеканал «Звезда».
20 октября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отмечала, что встреча Путина и Байдена до конца 2021 года находится под вопросом. Она также добавила, что американский лидер вовлечен в дипломатию с теми, с кем у него есть и согласие, и различия.
Первый саммит Владимира Путина и Джо Байдена прошел 16 июня в Женеве. На пресс-конференции по его итогам президент США сообщил, что переговоры прошли в доброй и позитивной атмосфере, добавив, что стороны оценят ход реализации достигнутых договоренностей через полгода. В то время как Путин рассказал, что переговоры прошли «на одном языке», и подчеркнул желание сблизить позиции с американским коллегой.
По итогам саммита лидеры приняли совместное заявление по стратегической стабильности. Также стороны договорились о возвращении послов двух стран и продолжении консультаций по дальнейшей судьбе договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
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