Политолог назвал онлайн-голосование неизбежным и прогрессивным шагом

Внедрение онлайн-голосования было неизбежно при стремительных темпах прогресса в мире. Такое мнение 17 сентября в беседе с телеканалом РЕН ТВ высказал политолог Андрей Манойло.

Он указал на преимущества электронного голосования в сравнении с традиционным форматом.

«Особенно это удобно для тех, кто получил в день голосования дополнительный выходной. Отправился на дачу, зашел на портал Госуслуг и проголосовал. Это идеальный вариант», — отметил эксперт.

Манойло обратил внимание на то, что наибольшей популярностью онлайн-голосование пользуется у жителей крупных городов и спрогнозировал дальнейшее распространение онлайн-формата.

«Популярность электронного голосования в будущем будет расти. В наш рациональный век, когда времени мало и постоянно не хватает, электронное голосование — очень удобная вещь», — сказал политолог.

В то же время он признал, что в будущем останется часть людей, для которых будет важно очное голосование на избирательных участках из-за ощущения торжественности события. Также Манойло допустил, что для некоторых граждан легче прийти на участок, чем заранее регистрироваться онлайн.

Однако эксперт напомнил об удобстве электронного формата для тех, кому важно экономить время.

«Если жизнь построена так, что свободного времени нет, а проголосовать необходимо, электронное голосование — это удобный вариант. Можно это сделать с любого смартфона и с любой точки, где есть интернет», — подчеркнул эксперт.

Также он выразил уверенность в том, что для большинства интернет-пользователей система онлайн-голосования проста в освоении. Исключение могут составить пожилые люди, добавил Манойло.

Ранее в этот же день заместитель директора Национального института развития современной идеологии Глеб Кузнецов в пятницу, 17 сентября, назвал онлайн-голосование мировым трендом, который практикуется во всех странах.

В свою очередь, российский политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков рассказал о том, что основная популярность дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в России заключается в открытости самой платформы и готовности власти оперативно отвечать на любые вопросы по данной процедуре.

Также в пятницу замглавы Минцифры РФ Олег Качанов заявил, что более 50% избирателей, подавших через портал «Госуслуги» заявление на участие в дистанционном электронном голосовании, проголосовали на выборах.

Участие в электронном голосовании также приняли президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

17 сентября голосование прошло во всех регионах России. В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходят в новом, трехдневном, формате. 19 сентября является основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно как онлайн, так и лично на избирательном участке.

Госдума VIII созыва избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.