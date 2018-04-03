Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«В стабильном состоянии»: пострадавшие при взрыве в Ереване россияне остаются по...
Косово против Сербии: провокация спланирована
Косово: произвол и его западные покровители
«Демонстрация уважения и интереса»: о чём будут говорить в Анкаре лидеры России,...
Главная / Украина

Политолог назвал обращение Надежды Савченко к жителям Украины пиаром

03 апреля 2018, 09:39  •  75 • Украина
Политолог Иван Мезюхо в разговоре с RT прокомментировал публикацию в Facebook депутатом Верховной рады Надеждой Савченко сообщения под названием «Концепция изменения политической системы Украины», где указаны предложения по переменам в стране.
 
Надежда Савченко globallookpress.com © Sergii Kharchenko
 

«Надо сказать, что Надежда Савченко уже не первый раз озвучивает свою некую политическую программу, ранее она делала это на пресс-конференциях. Это делается для того, чтобы придать ей вид адекватного государственного политического деятеля, а не психопата с гранатой в Верховной раде. Понятно, что, публикуя данные программные положения сейчас, Савченко пиарится, привлекает внимание к своей политической персоне. Она не скрывает своих президентских амбиций и представляет украинскому обществу те программные положения, с которыми собирается идти на выборы. У неё нет перспектив стать лидером на них, но она использует это как публичную площадку, в том числе для разобщения других политических сил на Украине», — отметил Мезюхо.

По словам эксперта, от Савченко следует ожидать дальнейших публикаций, где будут отражены остальные программные положения.

«Возможно, это будет в виде роликов либо брошюр, но очевидно, что она собирается принять активное участие в предстоящих выборах. Она будет вкидывать в украинское общество различного рода информацию и делать некие предложения по переустройству государства, политической системы. Конечно, она будет затрагивать вопросы местного самоуправления и обороноспособности», — заключил Мезюхо.

Ранее на странице Надежды Савченко, которая в настоящий момент находится в СИЗО, в социальной сети Facebook появилось обращение к жителям Украины.

В тезисах указывается, что Украине необходимо провести перепись населения, ввести паспортизацию населённых пунктов, изменить избирательную систему и передать жителям страны возможности отзыва депутатов с должностей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

75
Источник
Похожие новости
02 апреля 2018, 13:54
Председатель Рады подписал постановление о непризнании выборов президента России в Крыму
02 апреля 2018, 13:54
Украинский тяжелоатлет Пелешенко отстранён по подозрению в допинге
01 апреля 2018, 18:24
Шутки кончились: на Украине с 1 апреля стартует медицинская реформа

Загрузка...
02 апреля 2018, 10:39
В Совфеде отреагировали на условия Порошенко по вводу миротворцев ООН в Донбасс
02 апреля 2018, 23:39
«Предлагали отказаться от гражданства»: что известно о задержанных Украиной российских моряках
03 апреля 2018, 09:39
Политолог назвал обращение Надежды Савченко к жителям Украины пиаром
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
28 марта 2018, 13:39
В ЕС прокомментировали расследование дела Савченко на Украине
28 марта 2018, 07:24
Кемерово: мрази пляшут на костях (Романов Роман)
30 марта 2018, 19:24
Может ли Россия вернуть Украину?
27 марта 2018, 15:09
Что людям горе, то нелюдям радость: Реакция украинских соцсетей на трагедию в Кемерово
29 марта 2018, 15:54
США в открытую атакуют Асада и Россию
02 апреля 2018, 10:24
НАТО предупредили о неизбежном уничтожении в войне с Россией
30 марта 2018, 08:09
Американские "друзья" не замораживают российские активы. Почему?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.