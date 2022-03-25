Политолог назвал нереализуемым предложение Байдена исключить РФ из G20

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов назвал маловероятным исключение России из G20 после предложения президента США Джо Байдена.

В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 25 марта, специалист отметил, что членство РФ в ряде международных организаций могут ограничить, но шансы исключить ее из объединений, где участие Москвы является системообразующим, крайне малы.

Таким образом, по словам Кортунова, планы американского лидера Байдена исключить Россию из G20 вряд ли будет возможно реализовать, поскольку не все члены этой организации проголосуют за это.

«Это стремление Байдена обозначить свою позицию. Позиция на максимальную изоляцию России в любых международных организациях, где это только возможно, и создание проблем для России и лично для российского президента. Повторить историю с G8 в 2014 году, когда Россию фактически исключили из этой группы, точнее, саму группу расформировали, заменив ее на G7, не получится», — заявил политолог.

Кортунов уточнил, что состав участников G20 отличается и только около половины их них — западные страны, а остальные — это Китай, Индия, Саудовская Аравия, Индонезия и так далее.

«У этих стран есть другие точки зрения, поэтому едва ли эта инициатива будет поддержана всей двадцаткой», — объяснил специалист.

Он также указал на отсутствие «процедур изгнания страны из участников этой организации», и сделать это будет, скорее всего, невозможно. Между тем политолог допустил попытки минимизировать российское участие в работе G20 и их частичную успешность.

Политолог предположил, что среди других организаций, откуда могут исключить Россию, могут быть те, где у нее нет ключевой роли. Например, спортивные, научные, культурные.

«Есть организации, где участие России является системообразующим. Там попытки исключения могут привести к разрушению организации. Самый яркий пример — это Организация Объединенных Наций (ООН)», — напомнил Кортунов.

Он указал на то, что если ставить вопрос об исключении РФ из Совбеза ООН, «могут начать рушиться все несущие конструкции», на которых держится организация.

Кроме того, отметил политолог, «многие организации, например ШОС и БРИКС, создавались усилиями России, поэтому трудно себе представить, как оттуда Россию можно исключить».

24 марта президент США Джо Байден заявил, что США выступают за исключение России из G20. При этом он добавил, что может не добиться этой цели, поскольку решение зависит от всех членов группы.

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что ни одно государство из членов G20 не может лишить другое права участвовать в форуме.

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