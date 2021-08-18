Политолог назвал неискренними слова Януковича об ошибке Украины

Бывший президент Украины Виктор Янукович был неискренен, когда говорил, что главной ошибкой Киева является отказ от добрососедства с Россией. Главной проблемой является национализм на Украине, который закреплялся в стране еще при президентстве Януковича, считает политолог Аждар Куртов.

«Главная проблема — это укоренение национализма, его пестование в украинском обществе. Это началось в конце советского периода, в этом отношении Украина неоригинальна, так как это происходило во всех советских республиках, но на Украине это расцвело буйным цветом», — подчеркнул эксперт в беседе с «Известиями» во вторник, 17 августа.

Он также рассказал, что еще при первом украинском президенте Леониде Кравчуке Киев начал отдаляться от Москвы, от интеграции с другими республиками СССР. Украина же, хотя и являлась учредителем соглашения о создании СНГ, никогда не была его членом, потому что не подписала его устав, подчеркнул Куртов. Россия и другие страны содружества закрывали на это глаза, утверждает эксперт.

«Фактор роста национализма нарастал и нарастал, а преступления в отношении русского языка начались при Кравчуке, так же как и переориентация с России на НАТО происходила в тот же период. При Януковиче было то же самое, Янукович неискренен, когда говорит про отдаление Украины от России», — сказал Куртов.

По мнению политолога, отношения между двумя странами сильно охладели, что повлияло на экономику, политику и гуманитарную сферу обоих государств.

«Но если предполагать, что будет принято кардинальное решение об укреплении отношений с Россией — я не думаю, что это быстро произойдет, из-за того что на Украине укрепился национализм, он быстро не изживается», — подчеркнул Куртов.

Ранее в этот день Янукович заявил, что главной ошибкой Украины за 30 лет независимости является отказ от добрососедства с Россией. По его словам, отказ Киева от Москвы привел украинскую сторону к расколу в обществе, социальной нестабильности, глубокому экономическому кризису, разгулу националистических организаций, преследованию оппозиции, а также к закрытию неугодных режиму СМИ.

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал слова бывшего украинского лидера запоздалым прозрением. По его мнению, у Януковича были все возможности для борьбы за другую Украину, отличную от той, которая «пугает сегодня даже своих западных кураторов».

12 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина становится западным проектом «анти-Россия», направленным на конфронтацию с Москвой и разжигание ненависти по отношению к ней. Он указал, что многие украинцы не согласны с таким положением дел, однако им не дают быть услышанными.

2 июня депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович высказал мнение, что для экономики Украины обернулся катастрофой отказ от торговых отношений с Россией. Парламентарий указал, что Киев поссорился со всеми соседями, что не прошло для Украины бесследно.