Политолог назвал лучший момент для присоединения Донбасса: "Нужно, чтобы это шло быстрее"

Доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян прокомментировал слова главреда RT Маргариты Симоньян, которая заявила, что Донбасс должен войти в состав России.

Она пояснила в ходе форума "Русский Донбасс" в Донецке, что граждане Донецкой и Луганской народных республик ждут этого шага со стороны Москвы и наша страна должна оправдать их надежды: "Россия-матушка, забери Донбасс домой".

Мирзаян в разговоре с корреспондентом Царьграда, однако, выразил мнение, что властям РФ следует действовать осторожнее в этом отношении.

"Присоединение Донбасса будет расценено как формальный, публичный, открытый срыв Россией выполнения Минских соглашений. И дело здесь даже не в санкциях, а в том, что Москва покажет себя недоговороспособным партнёром. Данные договорённости - это про федерализацию Украины. А это нам нужно: чтобы огромное украинское пространство было не русофобским, чтобы имелась оппозиция условных пророссийских и прозападных регионов. Минские соглашения Киевом не выполняются. Нужно сделать так, чтобы Украина формально вышла из договора. Она, а не мы. Тогда мы сможем с полной свободой искать другой путь решения проблемы Донбасса, в том числе и путём присоединения", - считает эксперт.

А пока, поскольку Киев не следует договорённостям, затягивает с решением проблем и усложняет ситуацию, Россия вправе развивать второе направление, не противоречащее первому. То есть не против Минских соглашений, а параллельно им.