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Политолог назвал лучший момент для присоединения Донбасса: "Нужно, чтобы это шло быстрее"
29 января 2021, 21:05 • 156 • Политика
Политолог назвал лучший момент для присоединения Донбасса к России. По его мнению, формально это стоит осуществить после выхода Украины из Минских соглашений. Он обратил внимание, что процесс интеграции развивается уже сейчас: "Нужно, чтобы это шло быстрее, но…"
Доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян прокомментировал слова главреда RT Маргариты Симоньян, которая заявила, что Донбасс должен войти в состав России.
Она пояснила в ходе форума "Русский Донбасс" в Донецке, что граждане Донецкой и Луганской народных республик ждут этого шага со стороны Москвы и наша страна должна оправдать их надежды: "Россия-матушка, забери Донбасс домой".
Мирзаян в разговоре с корреспондентом Царьграда, однако, выразил мнение, что властям РФ следует действовать осторожнее в этом отношении.
А пока, поскольку Киев не следует договорённостям, затягивает с решением проблем и усложняет ситуацию, Россия вправе развивать второе направление, не противоречащее первому. То есть не против Минских соглашений, а параллельно им.
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