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Политолог назвал лучший момент для присоединения Донбасса: "Нужно, чтобы это шло быстрее"

29 января 2021, 21:05  •  156 • Политика
Политолог назвал лучший момент для присоединения Донбасса к России. По его мнению, формально это стоит осуществить после выхода Украины из Минских соглашений. Он обратил внимание, что процесс интеграции развивается уже сейчас: "Нужно, чтобы это шло быстрее, но…"
Доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян прокомментировал слова главреда RT Маргариты Симоньян, которая заявила, что Донбасс должен войти в состав России.
Она пояснила в ходе форума "Русский Донбасс" в Донецке, что граждане Донецкой и Луганской народных республик ждут этого шага со стороны Москвы и наша страна должна оправдать их надежды: "Россия-матушка, забери Донбасс домой".
Мирзаян в разговоре с корреспондентом Царьграда, однако, выразил мнение, что властям РФ следует действовать осторожнее в этом отношении.
"Присоединение Донбасса будет расценено как формальный, публичный, открытый срыв Россией выполнения Минских соглашений. И дело здесь даже не в санкциях, а в том, что Москва покажет себя недоговороспособным партнёром. Данные договорённости - это про федерализацию Украины. А это нам нужно: чтобы огромное украинское пространство было не русофобским, чтобы имелась оппозиция условных пророссийских и прозападных регионов. Минские соглашения Киевом не выполняются. Нужно сделать так, чтобы Украина формально вышла из договора. Она, а не мы. Тогда мы сможем с полной свободой искать другой путь решения проблемы Донбасса, в том числе и путём присоединения", - считает эксперт.
А пока, поскольку Киев не следует договорённостям, затягивает с решением проблем и усложняет ситуацию, Россия вправе развивать второе направление, не противоречащее первому. То есть не против Минских соглашений, а параллельно им.
"Москва может заниматься интеграцией Донбасса в состав РФ: выдача паспортов, экономика, стандарты, система образования... То есть фактически Донбасс уже включается в состав Российской Федерации, но пока без формального присоединения. То есть то, что нужно, уже сейчас идёт, просто без рисков для нас. Да, нужно, чтобы это шло быстрее, - это факт, потому что под украинскими бомбами и снарядами гибнут люди. Но ещё раз: мы является великой державой, мы не какая-то там Украина, Прибалтика или США, наши действия должны быть логичны, выверены и соответствовать хотя бы каким-то понятиям международного права", - подытожил собеседник "Первого русского".

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