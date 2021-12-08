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Политолог назвал госпереворот целью создания новой волны протестов в Белоруссии

08 декабря 2021, 15:20  •  91 • Политика
Провокация новой волны протестов в Белоруссии с помощью санкций — один из элементов огромной работы, которую проводит Запад. При этом главной целью является госпереворот, в результате которого свой пост, согласно планам, покинет действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, ориентированный на Россию. Такое мнение в среду, 8 декабря, «Известиям» выразил политолог Сергей Марков.
«Там идет огромная работа. Речь идет не просто о провоцировании новой волны. <...>. С помощью новой волны добиться государственного переворота в Белоруссии, свержение ориентированного на Россию президента Лукашенко. Вот такая задача ставится, и она особенно не скрывается», — подчеркнул он.
Ранее в этот же день замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что цель санкционного давления Запада на Минск — спровоцировать новую волну антиправительственных выступлений. Рестрикции, по его словам, нужны для того, чтобы намеренно обрушить уровень жизни простых граждан и спровоцировать новую волну антиправительственных выступлений.
2 декабря США, Канада и Великобритания ввели новый пакет санкций в отношении Белоруссии на фоне миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши. В американский санкционный список вошли 10 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна.
Кроме того, в этот же день в ЕС приняли пятый пакет санкций в отношении Белоруссии. Ограничения также связаны с миграционным кризисом на белорусско-польской границе.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 4 декабря заявила, что новые санкции против Белоруссии, принятые США, ЕС, Великобританией и Канадой, являются нелегитимными и носят антигуманный характер в силу их негативного влияния на жизнь белорусов.
Спустя день премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что против страны развязали экономическую войну и в ответ будут приняты меры «абсолютно адекватные». Он подчеркнул, что сама Белоруссия ни на кого не нападала.
7 декабря стало известно, что белорусские власти с 1 января 2022 года вводят продовольственное эмбарго на широкий перечень товаров из ЕС, США, Канады, Норвегии и других стран. В правительстве республики уточнили, что постановление не коснется товаров, ввозимых белорусами для личного потребления, детского питания и ряда других позиций критического импорта.
Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.
Первые три пакета санкций ЕС ввел против Минска после президентских выборов в республике, прошедшие в августе 2020 года, в результате которых победил Лукашенко. Тогда по стране прокатилась волна несогласованных протестных акций.
Так, в прошлом году первый пакет европейских рестрикций был введен 2 октября, второй — 6 ноября, а третий — 17 декабря. США в конце декабря 2020 года также ввели санкции из-за мошенничества, которое якобы произошло на выборах в Белоруссии.
Затем, в июне текущего года, ЕС принял четвертый пакет рестрикций в отношении Белоруссии. Также санкции против Минска в этом же месяце ввели США, Канада. Причиной тогда стала ситуация с лайнером авиакомпании Ryanair, который в мае совершил экстренную посадку в белорусской столице из-за сообщения о минировании, впоследствии не подтвердившегося. На борту лайнера находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Neхta Роман Протасевич. После посадки самолета блогера и его спутницу россиянку Софью Сапегу задержали.
В том же месяце сообщалось, что комитет постоянных представителей государств Евросоюза (COREPER) согласовал введение экономических санкций в отношении Белоруссии и запустил техническую процедуру их оформления. Речь шла об ограничениях в отношении семи секторов экономики Белоруссии, в частности ориентированных на экспорт в ЕС.
Позже в августе Великобритания ввела новые санкции против Белоруссии. Среди рестрикций есть те, которые запрещают полеты и посадки самолетов белорусских авиакомпаний в Британии и предусматривают запрет на предоставление техобслуживания авиапарку Лукашенко.
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